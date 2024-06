E Florinas in giallo apre le anteprime con Elias Mandreu  

In attesa della XV edizione, che si svolgerà a Florinas dal 29 agosto al primo settembre, Florinas in Giallo ritorna con un’anteprima questa sera (in largo Brigata Sassari, alle 19.30): la prima presentazione in pubblico di “Mantene s’odiu. Ricordati di odiare” (Edizioni Piemme), il nuovo thriller di Elias Mandreu, che segna il ritorno in libreria del collettivo di scrittori nuoresi già autore dei romanzi “Nero Riflesso” e Dopotutto” per il Maestrale.

Elias Mandreu – all’anagrafe Andrea Pusceddu, Mauro Pusceddu, Eugenio Annicchiarico - sarà ospite del festival organizzato da Comune di Florinas e Associazione Itinerandia con la direzione artistica delle librerie Cyrano e Azuni, per dialogare con Raffaele Sari della prima indagine del maresciallo Stankovic, un nuovo, irresistibile eroe poliziesco, mandato in Sardegna per punizione e “incapace di stare lontano dai guai, tormentato dal suo passato, destinato a innamorarsi di donne di grande fascino e intelligenza e a pentirsene”. Nella sua prima indagine, Stankovic si troverà alle prese con un rompicapo ambientato in un paesino della Barbagia, che prende avvio dall’omicidio della figlia di un noto imprenditore locale, proprietario dei club più esclusivi della Costa Smeralda.

