«È finita l’ora dei lanzichenecchi» 

«È finito il tempo degli sciacalli. Per essere ancora più chiara: bisogna rispettare le norme, non bisogna fare i furbi, perché questo non è un territorio da “lanzichenecchi”. È un territorio di tutto rispetto, al quale gli stessi residenti portano la massima cura e attenzione e quindi la stessa premura devono venire anche dall’esterno». Era stata molto chiara Rosanna Giudice, neo commissaria del Parco nazionale di La Maddalena, aggiungendo di voler operare «con uno spirito molto positivo» per perseguire «la soddisfazione, prima della mia città e poi del territorio, per dimostrare che qui non ci sono teste vuote, ma ci sono teste pensanti».

Lotta agli sciacalli

E l’ex sindaca di La Maddalena, ex consigliera provinciale, ora consigliera comunale d’opposizione, alle parole ha fatto seguire subito i fatti. È di ieri la sua prima ordinanza «a tutela degli habitat e dei fondali di Posidonia oceanica», con la quale dispone, tra l’altro, che «nelle zone Ma (livello di tutela) non è consentito l'ancoraggio; che è consentita la sosta notturna (dalle 21 alle 8) esclusivamente utilizzando le boe di ormeggio, collocate dal Parco o all'ancora, da parte di unità da diporto di proprietà di residenti a La Maddalena (o di società con sede legale a La Maddalena da almeno 5 anni) purché siano dotate di casse raccolta liquami; che l'ormeggio di unità da diporto presso campi boa affidati in concessione demaniale seguono la relativa disciplina». Inoltre, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 17 è vietato l'utilizzo, da parte di qualunque imbarcazione delle boe di ormeggio destinate alle unità che effettuano il servizio di trasporto passeggeri. «Quello che accade d'estate nelle acque del Parco, e non solo, è preoccupante per gli equilibri e la tenuta dell’ecosistema naturale».

Il programma

«Ho visto dei video raccapriccianti, vergognosi – ha affermato la Giudice – il controllo c’è, sebbene con pochi uomini, e per questo ringrazio Guardia Costiera, forze militari, barracelli, e i volontari che, in maniera stacanovista e senza danaro, tolgono marciume dalle acque». Rosanna Giudice è arrivata in un momento assai delicato della vita dell'ente, con le minacciate dimissioni del direttore, Giulio Plastina, e lo stato di agitazione dei 19 dipendenti, per via della paralisi nella quale l’ente versava, da un anno senza presidente e consiglio direttivo. «Sono stata accolta con grande affetto da persone che fino all’altro giorno erano in stato di agitazione» ha sottolineato la commissaria, riferendosi al fatto che il giorno successivo alla nomina era stata sospesa la protesta sindacale. «Personale che ha dimostrato di avere “cuore” prima ancora che “tasca”». Poi l’elogio rivolto al direttore, Giulio Plastina, che «ha avuto un coraggio da leone». La Giudice assicura una rapida approvazione del bilancio, «con un occhio di riguardo rivolto certamente al personale che avanza, dal punto di vista remunerativo, il suo compenso. Poi possiamo iniziare un discorso di grandi spese».

Le strategie

Rosanna Giudice è arrivata al Parco «a gioco iniziato, a stagione estiva più che inoltrata, con un carico antropico imponente, sia a mare che a terra; questo però non significa che non porteremo degli accorgimenti» afferma; «Molto più facile sarà il programma per la prossima stagione. Questo però non significa che io mi stia liberando di responsabilità; attenzione, probabilmente metterò anche il turbo; ascolterò tutte le categorie e le esigenze; dove posso manovrare, manovro, nel rispetto delle leggi, verificando dove posso avere elasticità». Un piano operativo quello messo in atto dalla neo commissaria del Parco nazionale ben definito già dal primo giorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA