È finita la luna di miele tra sindaco e opposizione 

Tira aria di burrasca in Consiglio comunale dove lunedì doveva essere discussa la mozione della minoranza sulla gestione degli immobili pubblici, in particolare sulla concessione della Torre dell’Acqua all’associazione “Casa Falconieri”. Dibattito però rinviato per l’assenza in aula di tutti i firmatari, Andrea Stocchino, Stefania Frigau e Ricciotti Usai, comunicata via Pec con richiesta di rinvio della seduta. Circostanza non gradita dal sindaco Ivan Piras che ha parlato di «mancanza di rispetto e sensibilità» nei confronti degli uffici che, sull’argomento, avevano preparato una risposta scritta.

«Prima si presentano le istanze e poi non si viene in aula – ha detto Piras – la puntigliosità dell’opposizione risulta sterile ed evanescente quasi finalizzata ad inventare un problema». A Piras replica l’opposizione: «Può capitare a tutti di doversi assentare – sostengono i consiglieri di minoranza – erano assenti anche alcuni esponenti della maggioranza, uno dei quali doveva illustrare un punto all’ordine del giorno, e nessuno ha detto niente. Non vogliamo fare polemica, siamo felici che si sia finalmente deciso di rispondere nel merito ai nostri rilievi sulla disparità di trattamento nella concessione degli immobili comunali. Alla prossima seduta ne parleremo».

Un botta e risposta che certifica il cambiamento dei rapporti interni al Consiglio dove, finora, maggioranza e opposizione erano andati di comune accordo votando all’unanimità quasi tutti i provvedimenti. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA