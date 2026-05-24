«E finalmente posso vedere il mare» Un pomeriggio a Cagliari con Angie  

Il ritorno a casa ha il sapore dell’abbraccio atteso da tempo. Ieri pomeriggio Angie ha incontrato centinaia di fan al Mondadori Bookstore di via Roma a Cagliari, trasformando il firma copie in una piccola festa fatta di emozioni, selfie e lacrime trattenute, o quasi. Dopo l’esperienza ad “Amici” e i mesi vissuti lontano dalla Sardegna, la giovane cantante di Uta è tornata nella sua Isola ritrovando l’affetto di chi l’ha seguita sin dagli inizi. Ragazzi e ragazze giovanissime, famiglie, amici arrivati anche da altri centri dell’Isola: tutti in fila per una foto, un autografo o semplicemente per dirle “bentornata”. E lei, travolta dall’affetto, non ha nascosto la commozione: «Non vedevo l’ora di tornare a casa e rivedere il mare».

L’artista

Per tutti ormai è semplicemente Angie, ma dietro quel nome d’arte c’è la storia di Angelica Paola Ibba, venticinquenne di Uta che negli ultimi mesi è riuscita a trasformare un sogno coltivato in Sardegna in una delle avventure televisive più seguite d’Italia. Dopo essere arrivata tra le finaliste di Sanremo Giovani nel 2024, la cantante ha conquistato il pubblico di “Amici” fino a entrare tra i sei finalisti dell’edizione 2026, portando a casa anche il Trofeo delle Radio. Un percorso che oggi continua con “Sogni di vetro”, il nuovo album presentato ieri a Cagliari durante il firma copie, tra sorrisi, lacrime e lunghissime file. Davanti ai fan, Angie non ha nascosto di vivere ancora giorni intensissimi: «Sono ancora in un frullatore dopo l’uscita dalla scuola, ma sono felicissima di essere tornata a casa. È stato emozionante vedere così tante persone qui per me». E sul futuro le idee sembrano già chiarissime: «Ora siamo in giro con gli instore, poi ci saranno delle date live – anche in Sardegna – e ci sarà sicuramente nuova musica».

I fan

Davanti alla Mondadori Bookstore, già molto prima delle 17, l’atmosfera era quella delle grandi occasioni. Ragazzi seduti in fila con il cd stretto tra le mani, genitori al seguito, gruppetti arrivati da diversi centri dell’isola pur di strappare una foto o pochi secondi con Angie. Il firma copie è iniziato puntuale, ma la fila si era formata già ore prima. «Ero qui dalle 14.30», racconta Federica, tredicenne arrivata da Quartu. «Non la conoscevo, ma appena è entrata ad “Amici” me ne sono innamorata. È bravissima. Anche io studio canto e l’ho raccontato ad Angie». Il pubblico, però, è trasversale e racconta bene quanto il percorso della cantante abbia saputo andare oltre il talent. «La seguivo già prima di “Amici”, da Sanremo Giovani», spiega Gabriele, 15 anni, di Capoterra. Poi sorride ricordando un dettaglio personale: «Ha fatto le scuole superiori con mia cugina. Ha fatto un grande percorso, costruendosi da sola anche quando nessuno la aiutava». C’è anche chi l’ha scoperta quasi per caso, come Matteo, 22 anni, di Quartu: «Mi comparve nella Discovery Weekly di Spotify con “Giuda”. Mi piacque subito». E tra un autografo e una foto, emerge soprattutto l’idea di un’artista rimasta semplice nonostante la popolarità. «Ha un approccio bellissimo, si vede che è troppo buona di carattere», racconta Federica, 30 anni, di Selargius. «La seguo dai tempi di “Poco poco”. La adoro, è dolcissima».

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