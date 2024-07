E (finalmente) il Premio Strega è di Donatella Di Pietrantonio 

È Donatella Di Pietrantonio la vincitrice della 78esima edizione del Premio Strega con “L’età fragile” (Einaudi). La proclamazione del più importante riconoscimento della narrativa italiana, è avvenuta nella notte al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, con la diretta televisiva su Rai 3, condotta con il consueto brio da Geppi Cucciari (per la quarta volta consecutiva) e Pino Strabioli. Una serata di gala che ha chiamato a raccolta il gotha del mondo letterario nostrano – fra Amici della Domenica ed editori - per sostenere i sei finalisti che, per l’occasione indossavano abiti firmati offerti dagli sponsor.

Stravince

L’autrice - vestita da Etro - conferma i pronostici della vigilia e sbaraglia gli altri cinque concorrenti firmando una storia che narra il romanzo di una madre che non trova respiro, stretta tra la severità del padre e il silenzio della figlia, rievocando un caso di violenza di genere accaduto nel 1997. Di Pietrantonio (già vincitrice del Campiello e seconda classificata allo Strega nel 2021) parla di fragilità mettendo la montagna “indifferente alle vicende umane” al centro della narrazione e trasportando il lettore da una dimensione di cronaca ad una psicologica. Subito dietro la vincitrice della 78esima edizione, ecco Dario Voltolini, “Invernale” (La nave di Teseo), Chiara Valerio, “Chi dice e chi tace” (Sellerio), Raffaella Romagnolo, “Aggiustare l’universo” (Mondadori), Paolo Di Paolo, “Romanzo senza umani” (Feltrinelli) e Tommaso Giartosio, “Autobiogrammatica” (minimum fax).

Libri e televisione non sempre si sposano felicemente per una questione di ritmo ma è stata una serata da ricordare anche perché è stato finalmente ripristinato lo spoglio dal vivo degli ultimi cento voti scrutinati e visto che lo scorso anno aveva trionfato la compianta Ada d’Adamo, è toccato proprio a Stefano Petrocchi - il direttore della Fondazione Bellonci - presiedere il seggio e proclamare a gran voce la vincitrice. Donatella Di Pietrantonio si è prestata sorridente ai flash dei fotografi ed è salita sul palco per l’inevitabile sorso del liquore Strega.

RIPRODUZIONE RISERVATA