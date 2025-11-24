«E, finalmente, arrivo in Sardegna» 

Il pugno alla compagna che la irrideva alle elementari, il trionfo all’Ed Sullivan Show, il regalo di Elvis Presley, l'ammirazione degli Abba e di Gene Simmons dei Kiss, il successo in tv con “Il Giornalino di Gian Burrasca” e a teatro con “La dodicesima notte” per la regia di Franco Branciaroli. Solo alcuni fotogrammi luccicanti da una carriera sterminata. «Sono 63 anni» ammette con orgoglio Rita Pavone. La voce è energica, la parlata travolgente, come quando “La zanzara di Torino” irruppe nella scena italiana ad appena 18 anni. Rita Pavone sarà stasera a Sassari per la chiusura della ventiseiesima rassegna “Voci di donna” organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Sul palco del Teatro Verdi (20.30) sarà accompagnata da Riccardo Bertuzzi (chitarra), e Fabio Gangi (pianoforte), Ezio Rossi (basso) e David Cuomo (batteria).

Rita Pavone, forse di questi tempi la vera sfida per un'artista è il live?

«Mi piace essere me stessa e credo sia giusto cantare senza aiuti altrimenti è come se ballassi con le gambe della Kessler. C’è ancora tanta gente che canta dal vivo e lo faccio anche io perché non truffo il pubblico».

Lo spettacolo si intitola “Un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro”, come mai?

«Gli eredi di Pierangelo Bertoli mi hanno consentito di usare una frase dalla canzone “A muso duro”. Ho iniziato con canzoni da ragazzina ma poi mi sono evoluta ed è giusto ricordare quello che è stato ma anche quello che è oggi. Non ero cantautrice, scrivevano per me, ho iniziato ad esserlo da pochi anni, posso spaziare dal swing al soul al rock che è stata sempre la mia gioia. Quando mio padre, marinaio in guerra, è rientrato in Italia è diventato operaio Fiat ma ha mantenuto i contatti coi colleghi americani. In Italia i successi dagli Stati Uniti arrivavano 4-5 anni dopo e invece a me li portavano subito e quel mondo mi ha sempre affascinato».

Negli Usa ha incontrato alcuni miti, quale incontro ricorda con più piacere?

«Elvis mi ha regalato un dipinto con la scritta “Best wishes Rita”, poi Barbra Streisand, Brenda Lee, the Animals, the Supremes. Con Tony Bennett facemmo una grande chiacchierata. In un collegamento da New York della Rai Ruggero Orlando disse: “Rita Pavone è entrata negli Stati Uniti dalla porta principale”».

Cosa ha mantenuto rispetto alla Gian Burrasca degli esordi?

«La voglia di fare quello che mi piace. Ho lavorato con Totò, De Filippo, Arnoldo Foà, Sergio Tofano, nomi incredibili, è stata una grande fortuna, tutti mi hanno fatto scuola. Quando Franco Branciaroli mi fece fare a teatro “La dodicesima notte”, insieme a Renzo Montagnani, ebbi recensioni strepitose».

Cosa le piace del mondo musicale di adesso e cosa detesta?

«La musica di oggi non mi piace. Salvo Irama, Ultimo, Annalisa, ma non hanno avuto le carte giuste, i discografici prima erano jazzisti e conoscevano tutto, lavoravi con Bacalov e Morricone. Spero che ci si risollevi perché abbiamo toccato il fondo».

Ha lavorato con qualche artista sardo?

«Non mi è mai capitato, ma adoro Geppi Cucciari che seguo in “Splendida Cornice”, ha talento e la sua calata sarda la rende particolare. La Sardegna non l'ho battuta molto con gli spettacoli, per questo ho aderito con entusiasmo all'invito e poi mi raccomando, salutatemi Amii Stewart che adoro, lei ormai vive nell’Isola».

Un ricordo di Ornella Vanoni?

«Grande in tutto. Ornella era affascinante, aveva grande classe e ti divertiva, raccontava di sé con leggerezza. E quando mi incontrava mi canticchiava Geghegè».

