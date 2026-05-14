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Ciclismo.
15 maggio 2026 alle 00:10

È festa tricolore a Napoli 

Ballerini in volata regala all’Italia la prima tappa al Giro ‘26 

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NAPOLI. Nel caos finale sul pavé di piazza del Plebiscito, a Napoli, invece che uno sprint di gruppo si profila a sorpresa un testa a testa: qui, è un perentorio Davide Ballerini (Xds Astana) ad aggiudicarsi davanti a Jasper Stuyven (Soudal-Quick- Step) la sesta tappa del Giro d'Italia, firmando il primo successo di un corridore azzurro nella corsa. L'arrivo in gruppo lascia immutata la classifica generale con il portoghese Eulalio (Bahrain Victorious) in maglia rosa e Arrieta (Uae Team Emirates Xrg) distanziato di 2'51”. La tappa è tutta concentarta nei 1500 metri finali, con l’ennesima caduta che coinvolge la testa del gruppo, presentatosi compatto nell'ultima curva a gomito a 400 metri dal traguardo. Le prime gocce di pioggia rendono viscide le pietre e in tre scivolano coinvolgendo in tutto una decina di ciclisti, fra i quali anche Milan e Magnier, tra i principali favoriti per il successo. Il francese si rialza rapidamente e riesce a concludere al terzo posto, ma davanti scappano in due: il canturino Ballerini esce in testa dall'ultima curva e contiene il tentativo di rimonta di Stuyven, tagliando per primo il traguardo. «Da tanto tempo inseguivo questa vittoria al Giro, non sembra ma ho i miei anni», racconta il lombardo della Xds Astana, che si era sbloccato il 2 maggio in Turchia.

Verso le salite

La tappa è pianeggiante, prezioso terreno di conquista per i velocisti prima dell'impegnativa prova di domani con il traguardo fissato in Abruzzo, sulla sommità del Blockhaus, quando è atteso un primo significativo scossone alla classifica generale. I 141 da Paestum a Napoli hanno come unica nota di cronaca le fuga di Vergallito, Marcellusi, Tarozzi e Bais, mai pericolosi e riassorbiti dal gruppo a Brusciano, a poco meno di 40 chilometri dal traguardo. Vingegaard con la sua squadra controlla nella fase finale della tappa la testa del gruppo per evitare sorprese, ma si mantiene prudenzialmente nelle retrovie, così come fa Pellizzari. Dopo le cadute dei giorni scorsi i corridori sono evidentemente preoccupati per l'asfalto umido e preferiscono con aumentare la velocità per evitare nuovi pericolose sbandate. Oggi sono attesi dalla Formia-Blockhaus di 245 km. Non si scherza più.

Classifica : 1. Afonso Eulalio (Por, Bahrain-Victorious) 24.47’13” media 41,352 km/h, 2. Igor Arrieta (Spa, Uae Emirates Xrg) a 2’41”, 3. Christian Scaroni (Ita, Xds Astana) a 3’39”; 6. Giulio Ciccone (ita) a 6’12”, 7. Jan Christen (Dan) a 6’16”; 9. Egan Bernal (Col) st, 10. Thymen Arensman (Ola) a 6’18”, 11. Giulio Pellizzari (Ita) st; 13. Enric Mas (Spa) a 6’22”, 14. Jefferson Cepeda (Ecu) st, 15. Jonas Vingegaard (Dan) st, 16. Damiano Caruso (Ita) st.

Cireddu in Olanda

Intanto nella 75ª Fleche du Sud, Ignazio Cireddu ha chiuso 69° nel gruppo compatto la seconda tappa, Rumelange-Rumelange di 151,2 km, vinta da Matthew Brennan (Visma). Segnali di ripresa per il 21enne sanvitese della Vorarlberg, che aveva accusato un forte ritardo nella prima frazione. Oggi arrivo in salita a Bourscheid dopo 156,5 km.

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