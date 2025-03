è festa per l’italia, battuta la lettonia  

ITALIA 41

LETTONIA 30

Italia : Ebner, M. Mengon 6, Bronzo 5, Pirani 5, Parisini 5, Prantner 4, Savini 4, S. Mengon 3, De Angelis 2, Bortoli 2, Romei 2, Zanon 1, Bulzamini 1, Helmersson 1, Manojlovic, Pavani. Allenatore Hanning.

Lettonia : Misulis, J.P. Valkovskis 9, Kalnins 8, L. Valkovskis 5, Borisovs 2, Kurzemnieks 2, Bors 1, Grebennikovs 1, Rancans 1, Geislers, Juzups, Rogonovs, Meiksans. Allenatore Cutura.

Arbitri Charitsos e Naskos (Gre).

Non sarebbe potuta andare meglio la prima volta in terra sarda della Nazionale di pallamano. Al Palazzetto di Sa Rodia, a Oristano, l’Italia si è imposta 41-30 (23-12 p.t.) sulla Lettonia nel match valido per il Gruppo 4 di qualificazione agli Ehf Euro 2026 replicando il successo di tre giorni prima a Jelgava. Ad applaudire gli azzurri, con 1700 tifosi, anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, arrivato a Oristano per vedere dal vivo la pallamano, «e mai chiamarla sport minore», nella prima dell’Italia in casa dopo il miglior mondiale della propria storia. Con lui (che ha premiato la famiglia del compianto professor Angelo Flore, pioniere della pallamano nell’Oristanese) anche l’assessora regionale allo Sport, Ilaria Portas, il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra, i vertici federali locali e nazionali e le autorità. Gli azzurri sono primi nel girone.

La gara

In avvio, Hanning, ha lasciato in panchina Pavani e Bronzo, portiere e ala della Raimond Sassari . Gli azzurri, lucidi e attenti, hanno costruito subito un vantaggio di 2-3 reti che capitan Parisini e compagni hanno incrementato rapidamente anche grazie a Bronzo che, entrato nella seconda metà del primo tempo, ha contributo a chiudere la frazione con un convincente 23-12. Nella ripresa, i padroni di casa hanno prima doppiato gli ospiti, poi abbassato lentamente i ritmi e aumentato le rotazioni, con Hanning che ha concesso minutaggi importanti anche a Pavani. L’Italia è rimasta in controllo fino al 41-30 finale e ha chiuso con il portiere Domenico Hebner migliore in campo.

Sugli spalti

Nelle tribune festanti del palazzetto di Sa Rodia a dirigere le operazioni del tifo forsennato sono state tutte le società sarde di pallamano. Applausi per gli ospiti, per gli azzurri e cori per i beniamini. E, nel dopo gara, gli azzurri hanno ricambiato fermandosi a lungo per selfie e autografi.

