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25 aprile 2026 alle 00:34

È festa ma i mercati restano aperti, novità anche per il primo maggio 

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In occasione dei giorni di festa, i mercati civici di Cagliari garantiranno aperture straordinarie per venire incontro alle esigenze di cittadine, cittadini e dei tanti turisti che visiteranno la città. Oggi, anniversario della Liberazione, tutti i mercati (quello provvisorio di Piazza Nazzari, quello di via Quirra) saranno aperti in via straordinaria, osservando il consueto orario mattutino dalle 7 alle 14.

Diversa, invece, l'organizzazione prevista per venerdì 1 maggio. In concomitanza con la Festa dei Lavoratori e con la 370esima Festa di Sant'Efisio, una delle ricorrenze più sentite e partecipate, l'apertura straordinaria riguarderà il Mercato di Santa Chiara, così da rispondere anche all'esigenza di assicurare un ulteriore punto di riferimento sia per la comunità che per i numerosi visitatori e turisti attesi in città.

Oggi il servizio del Ctm osserverà l'orario festivo (come la domenica). Per favorire gli spostamenti verso il Poetto, oggi e domani, dalle 9 alle 18, sarà potenziato il PF, nella tratta Piazza Matteotti-ospedale Marino, con i nuovi autobus elettrici da 18 metri, con capienza di circa 140 passeggeri. Nelle stesse giornate è confermato il servizio del 5/11 per Calamosca. Nella notte tra sabato e domenica saranno attive le linee 1N, 9N, ER e L.

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