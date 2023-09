E Fedez chiede scusa 

«Sapere che tutti mi hanno dato supporto e lui non c’è riuscito, è stato difficile. Gli avevo chiesto di darmi supporto emotivo e non pubblico. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer. Mi ha ferita». Così su “The Ferragnez: Sanremo Special”, un episodio di 80 minuti che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al Festival di Sanremo.

E Fedez sul suo Instagram ha commentato l’uscita dello speciale scusandosi con la moglie: «Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia».

