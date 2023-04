È emergenza casa anche per la sanità 

Fioccano gli annunci di lavoro per la ricerca di personale da impiegare nelle strutture ricettive e nelle attività che animano la stagione alle porte ma sono sempre meno quelli che, insieme al contratto di assunzione, offrono anche vitto e alloggio. In Gallura, per i potenziali lavoratori stagionali (e non solo) trovare una casa è un'impresa più ardua che trovare un’occupazione. «Sono sempre più frequenti i casi di lavoratori ai quali è stato detto di cercare un alloggio a proprio spese e questo è un grave problema che impatta sull'occupazione degli stagionali, già difficili da reclutare», dice il segretario di Cisl Gallura, Mirko Idili: «Anche i proprietari di ristoranti e attività commerciali lamentano il fatto di non trovare alloggi per i propri dipendenti a prezzi sostenibili. Qualche struttura alberghiera più organizzata ha acquistato vecchie strutture dismesse e le ha trasformate in alloggi per i dipendenti ma la maggioranza non ha potuto farlo e, ogni anno, cerca sul mercato immobiliare case, spesso fatiscenti, in campagna per contenere i costi, con l'aggravante di dover dotare i lavoratori di mezzi per raggiungere il posto di lavoro, aumentando i rischi correlati». Inoltre, conclude il segretario Cisl, «l'assenza di alloggi dignitosi costringe i datori di lavoro a sistemare i dipendenti in stanze sovraffollate, a scapito dei diritti dei lavoratori stessi».

Il problema della mancanza di case, però, non è solo stagionale: la difficoltà di riuscire ad affittare un alloggio per tutto l'anno (a prezzi contenuti) è diffusa anche tra il personale sanitario e scolastico e sui social sono sempre più ricorrenti i post di chi si è trasferito in Gallura per lavorare e cerca disperatamente una casa in cui abitare.

