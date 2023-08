E Dromos chiude  a tutto blues a Ortueri e Nureci 

Rettilineo finale per la venticinquesima edizione di Dromos: stasera la penultima tappa è a Ortueri, per il consueto sconfinamento in provincia di Nuoro, nel Mandrolisai, proposto con il sostegno della Cantina Bingiateris: alle 22 microfoni e amplificatori accesi per il trio di Francesco Piu, il chitarrista, cantante e autore sardo, classe 1981, che la rivista Guitar Club ha definito «una vera e propria forza della natura».

Ad affiancarlo ci saranno Gavino Riva al basso e Paolo Succu alla batteria, percussioni ed elettronica per ripercorrere in chiave elettrica il meglio della produzione discografica di Francesco Piu: da “Ma-Moo Tones” (2012, prodotto da Eric Bibb) a “Crossing” del 2019 passando per “Peace & Groove” (2016), scritto a quattro mani con lo scrittore Salvatore Niffoi.

Domani

Il blues detta le coordinate anche dell'ultima tappa di Dromos che domani chiuderà in bellezza la sua venticinquesima edizione a Nureci, dove, dopo tre anni di pausa, torna l'insegna di Mamma Blues, il festival nel festival che per dodici edizioni ha fatto parte integrante del cartellone di Dromos. Alle 22, nella storica Arena Mamma Blues, salirà sul palco Matteo Leone, il chitarrista, cantante e polistrumentista di Calasetta, vincitore del Premio Parodi 2021, di recente tornato in studio per pubblicare il suo secondo disco “Raixe” per l'etichetta S'ardmusic, creatura del discografico cagliaritano Michele Palmas.

A seguire, nella seconda parte della serata, riflettori puntati sul cantautore statunitense Big Daddy Wilson (voce, chitarra e percussioni) con la sua musica capace di intrecciare sapientemente blues, spiritual, roots, soul e reggae, affiancato da The Goosebumps Bros, ovvero Cesare Big C Nolli (chitarra e voce), Paolo Legramandi (basso e voce) e Nik Taccori (batteria e voce). Il biglietto per la serata ha il costo di 10 euro più prevendita.

Music Academy

Con il rinnovato incontro di Dromos con Nureci, ritorna anche il laboratorio musicale per i bambini e i ragazzi guidato dai docenti della Music Academy di Isili alla scoperta della musica in maniera semplice, quasi giocosa. L'idea alla base di “Piccoli bluesmen crescono” è quella di riuscire a far vivere concretamente l'esperienza del fare musica a tutti i partecipanti che passeranno dal ruolo di semplici "ascoltatori" a quello più gratificante di creatori di musica, spaziando dal pop al rock, passando per la musica etnica e naturalmente il blues. (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA