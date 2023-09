E dopo l’Udinese un poker di fuoco  

Due trasferte complicate con Torino e Bologna e una sfida impossibile alla Domus con l'Inter. Ma dopo la sosta il Cagliari non è atteso certo da un calendario più morbido. Anzi. Da qui alla prossima sosta, altre cinque gare di fuoco. Dopo l'Udinese, alla ripresa, i rossoblù se la vedranno, una dietro l'altra, con Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma.

Il Cagliari vuole rialzarsi e da domani mattina, ad Asseminello, preparerà la gara casalinga con l'Udinese di domenica. Attenzione all'avversario, ma anche all'orario, visto che giocare alle 12.30 a Cagliari il 17 settembre è un attentato alla salute, di chi va in campo e di chi sta sugli spalti. I friulani di Sottil hanno perso il loro bomber Beto e, in queste prime tre giornate, sono stati travolti in casa (0-3) dalla Juventus, per poi mettere insieme due pareggi di fila con Salernitana (1-1 fuori casa) e Frosinone (0-0 alla Dacia Arena).

Sfida di fuoco

Una settimana dopo, domenica 24 alle 15, il Cagliari tornerà in trasferta, stavolta a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. I nerazzurri, che davanti si affidano ai volti nuovi di Scamacca e de Ketelaere, arriveranno alla sfida con i rossoblù tre giorni dopo l'esordio in Europa League contro i polacchi del Rakow. Fin qui l'Atalanta non ha conosciuto mezze misure: due vittorie (con Sassuolo e Monza) e una sconfitta (a Frosinone).

Ecco il Diavolo

Tre giorni dopo, mercoledì 27, primo infrasettimanale stagionale e la Domus ospiterà, alle 18.30, il Milan di Pioli. I rossoneri, fin qui a punteggio pieno (tre vittorie di fila con Bologna e Roma fuori casa e Torino a San Siro), fanno pensare a un nuovo “sold out”, come quello già ottenuto nella prima uscita casalinga stagionale con i cugini dell'Inter.

Lunedì 2 ottobre, alle 20.45, il Cagliari proverà a fermare la Fiorentina di Italiano al “Franchi”. Altra sfida complicata, contro una Viola che non nasconde le sue ambizioni, ma che in campionato sta viaggiando a intermittenza, causa impegni europei. E la gara contro il Cagliari arriverà a soli tre giorni dallo scontro di Conference League contro gli ungheresi del Ferencvaros.

Derby del cuore

L'ultima fatica prima della seconda sosta stagionale sarà una sfida speciale per Ranieri. Alla Domus, infatti, domenica 8 ottobre alle 18 arriverà la “sua” Roma, guidata dall'amico José Mourinho. Il derby del cuore per il romano e romanista Ranieri, che vivrà certamente una serata da emozioni fortissime.

