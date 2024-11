E dopo il brindisi si balla fino a tardi con un ricco dj-set 

Il format è uguale in tutte le piazze scelte per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Dopo il brindisi di mezzanotte, più o meno a mezzanotte e venti (minuto più, minuto meno), si ballerà con la musica proposta da dj sardi.

Sul palco principale, in piazza Yenne, a raccogliere la pesante eredità di Stewart Copeland che per due ore farà ballare migliaia di cagliaritani con le canzoni dei Police sarà Bettosun: dj set fino all’1.30. Al Bastione di Santa Croce dj-set con Zimbra (Andrea Mereu), quindi in piazza Garibaldi dj-set con Andrea Massidda (o Carlo Leone), infine in piazza San Giacomo si ballerà con Michele Sun. In tutte le piazze dj-set al via dopo il concerto. Qualità, dunque. Per tutti i gusti. Dove un principio sarà quello della festa diffusa. Tutto il centro storico pulserà e si muoverà animato daai dj, uno spettacolo per ogni piazza. «In tutti i casi si tratta di artisti sardi», spiega Davide Catinari, di Vox Day. «Con loro, il 31 dicembre, si continuare a ballare e fare festa fino all’1.30», aggiunge.

È tutto pronto per il Capodanno cagliaritano. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA