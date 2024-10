E dopo diciotto anni Decimomannu riassapora la serie B 

È stata un’attesa lunga diciotto anni, ora la Pallavolo Decimomannu respira nuovamente l’aria di un campionato nazionale, che inizia sabato.

È l’unica squadra sarda ammessa alla serie B maschile, per meriti acquisiti sul campo. Ha vinto infatti il campionato di serie C con uno score di venticinque vittorie e zero sconfitte. Nella scorsa stagione le iscritte erano due, entrambe retrocesse, la Stella Azzurra Sestu, ora ai nastri di partenza della serie C, e il Volley Borore che riparte dal settore giovanile.

Il ritorno di Decimomannu in serie B è vissuto con entusiasmo e con la consapevolezza che da oggi tutto diventa più difficile. Il girone F, quello laziale (oltre due trasferte nel napoletano) è un’incognita con squadre attrezzate e allo stesso tempo imbottite di giovanissimi.

Alberto Caredda è stato confermato alla guida tecnica, come quasi tutti i giocatori che hanno conquistato la promozione.

Nuovi arrivi

A dare loro man forte, dalla categoria superiore sono arrivati quattro ex del Cus Cagliari. Sono Andrea Durante, Alessandro Enna, Riccardo Muccione e Marco Sartirani.

«Hanno sposato il nostro progetto e si sono messi a disposizione con entusiasmo», spiega Alessio Caria, che si divide tra campo e comunicazione, «sono quattro atleti che con la loro esperienza motivano il gruppo, che resta comunque molto giovane. Il nostro obiettivo è uno solo, mantenere la categoria, sappiamo che nella penisola rappresentiamo una comunità. Non vediamo l’ora di iniziare, siamo certi che il pubblico sarà sempre numeroso e partecipe».

La presentazione

Mercoledì scorso la presentazione della squadra al Palazzetto. Davanti a sostenitori, la sindaca Monica Cadeddu, il presidente della Fipav Regionale Eliseo Secci. E un allenamento con il Cus Cagliari.

