E dopo De Grazia l’Olbia si assicura tre giovani fuoriquota 

Infornata di fuoriquota per l’Olbia, che ieri, in un colpo solo, ha annunciato Nicolò Costaggiu, Nicolas Rizzi e Simone Pastorello. Tre giocatori nati nel 2006 che vanno a rafforzare il reparto degli under, carente proprio nella classe degli ultimi acquisti. Nel caso di Costaggiu si tratta di un ritorno a casa: reduce da mezza stagione in Serie D col Budoni, con cui ha collezionato una presenza i 4 mesi, il difensore esterno è cresciuto, infatti, nel settore giovanile dei bianchi. Vanta un’esperienza in D ma con la maglia dell’Ostiamare anche Rizzi, centrocampista scuola Roma, mentre arriva dalla Lazio Pastorello, centrocampista pure lui con trascorsi recenti tra Alessandria e Pro Vercelli. Dal momento che, da regolamento, la D impone tre under in campo – un giocatore nato dopo il 1° gennaio 2004, uno dopo il 1° gennaio 2005 e uno dopo il 1° gennaio 2006 – il club gallurese prova ad attrezzarsi come può, ma il ritardo con cui è partito non aiuta.

Intanto sul fronte over ha pescato, battendo la concorrenza del Teramo, l’esperto Lorenzo De Grazia, ufficializzato a Ferragosto. Il centrocampista ascolano, classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, con cui nella stagione 2015/16 ha esordito in B dopo l’esperienza in D con la Maceratese. De Grazia, che arriva in Sardegna dopo l’avventura nella Premier League maltese col Floriana, ha indossato anche le maglie di Teramo, Modena, Ravenna e Piacenza. Salgono così a 14 i giocatori tesserati finora dall’Olbia, determinata a completare la rosa prima del debutto ufficiale del 25 agosto in Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena. Archiviato il ritiro di Arona, i bianchi riprenderanno ad allenarsi da domenica al “Nespoli” agli ordini del tecnico Marco Amelia: la seduta è a porte chiuse.