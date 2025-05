E dopo 60 anni Toquinho continua a regalare sogni 

Una notte cagliaritana e un Teatro Massimo gremito. C’è la musica, la bossanova, e c’è lui: Toquinho: 90 dischi, 450 brani, 15 mila concerti, ma soprattutto una capacità rara: quella di raccontare storie come si farebbe tra amici, con una chitarra e un bicchiere di vino. Anche Cagliari, nella data organizzata da Sardegna Concerti, celebra i suoi 60 anni di carriera e il legame con l’Italia, dove arrivò, a 22 anni, nel 1968 per sfuggire alla dittatura in Brasile.

Dieci minuti dopo le 21, eccolo sul palco, completo nero, gilet viola e bicchiere sul tavolino. Accanto a lui ci sono il bassista Eduardo Penz e il batterista Mauro Lucio Martins.

Partono “Garota de Ipanema”, poi “Samba de Orly” e “Roma nun fa la stupida stasera”, in versione bossanova. «È un ritmo che veste qualsiasi canzone», sorride. Ogni brano è un frammento di vita: il Brasile, gli amori, i voli, le nuvole, i ricordi. A Roma conobbe Vinícius de Moraes. «Chi è questo giovane chitarrista di São Paulo?», si chiese l’artista, già affermato. Nacque una delle collaborazioni più celebri. Toquinho la ricorda così: «Ci vorrebbe uno spettacolo solo per parlare di Vinicio, a partire dal suo rapporto fraterno col whisky». Insieme scrissero “Aquarela”, “Tristeza”, “Samba de Orly”. E poi Chico Buarque, Ennio Morricone, Sergio Endrigo, Ornella Vanoni. ( n. m. )

