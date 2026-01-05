E Donald insiste: «Ora tocca a Colombia e Messico» 

Colombia, Messico, Cuba, Groenlandia, Iran: è un Donald Trump che ormai minaccia tutti, alleati e nemici, quello che ha improvvisato per 40 minuti l'ennesimo show da commander in chief con i reporter sull'Air Force One che lo riportava alla Casa Bianca dopo le feste a Mar-a-Lago. Minacce non nuove ma che, messe insieme in un sol colpo dopo il controverso blitz in Venezuela, aumentano i timori di gran parte della comunità internazionale sulla stabilità e l'ordine globale, mentre al Consiglio di sicurezza dell'Onu va in scena un nuovo scontro tra le grandi potenze. In un crescente isolamento degli Usa, che stanno creando un diffuso clima di diffidenza od ostilità anche in quello che considerano il loro cortile di casa. Due le bordate più grosse: contro Bogotà e Copenaghen. «La Colombia è governata da un uomo malato, non lo farà ancora per molto tempo, l'operazione Colombia mi sembra una buona idea», ha avvisato The Donald riferendosi al presidente Gustavo Petro, reo ai suoi occhi di guidare un Paese che esporta cocaina negli Usa. Nei giorni scorsi lo aveva già ammonito di «guardarsi il didietro». Trump ha rilanciato anche le sue mire espansionistiche sulla Groenlandia, che appartiene alla Danimarca, Paese alleato Nato: «Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, è così strategica. In questo momento è piena di navi russe e cinesi ovunque e la Danimarca non sarà in grado di occuparsene».

