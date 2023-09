E domenica comincia la Seconda categoria 

Sette gironi e 98 squadre: con gli anticipi di sabato comincia anche il campionato di Seconda categoria, che fino al 14 aprile si affronteranno in 26 giornate tra andata e ritorno. Tre le soste previste dal calendario: la prima a metà dicembre, tra la dodicesima e la tredicesima di andata, la seconda tra la quinta e la sesta di ritorno (a inizio febbraio) e l’ultima tra l’undicesima e la dodicesima di ritorno. La novità di questa stagione è che il torneo non si fermerà per le tre canoniche settimane consecutive di fine anno ma si giocherà regolarmente il 30 dicembre (antivigilia di Capodanno) per il tredicesimo e ultimo turno di andata.

Il presidente

«Partiamo con grande entusiasmo, è una categoria importante che coinvolge tutte le comunità e i piccoli comuni della Sardegna. Sarà un campionato avvincente anche per la presenza di squadre blasonate, con sette gironi, playoff e playout. L’anno prossimo vogliamo portarla a otto gironi», dice Gianni Cadoni, presidente della Figc Sardegna.

I gironi

Particolarmente interessante sarà la sfida tra le tre retrocesse dalla Prima categoria inserite nel girone A: Villamar, Furtei e Monreale lotteranno per la promozione. Nel girone B sarà il Capoterra a cercare la pronta risalita in un raggruppamento che vede anche il rinnovato Pula come outsider. Il Tertenia dopo sei stagioni in Prima categoria è di diritto la favorita del girone C, come Bottidda e Treselighes nel girone E, mentre nei gironi del nord Sardegna una nobile decaduta come il Tavolara e il Golfo Aranci daranno vita a un derby di fuoco per la promozione. Nel girone G, orfano del Cus Sassari, Sorso e Trinità si candidano per il successo finale assieme a Florinas, Ottava e Codaruina.

