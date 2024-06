E domani Zedda sarà proclamato nuovo sindaco 

La proclamazione era attesa per giovedì scorso, il giorno dopo l’insediamento della commissione elettorale centrale. Poi dall’analisi dei verbali delle 173 sezioni sono comparse alcune “complicazioni” che hanno richiesto allo staff dell’ufficio elettorale una lettura più approfondita che hanno allungato i tempi appena di qualche giorno. Dettagli tecnici, nulla di più. Massimo Zedda sarà proclamato ufficialmente sindaco di Cagliari (per la terza volta) domani. Un passaggio formale, si dirà. Che però ha più di un risvolto politico. Perché il neo sindaco ha già fatto capire ai suoi di voler accelerare con la costruzione della squadra di governo per mettersi subito al lavoro. Ci sono tre temi, tra i tanti, che per Zedda sono urgenti: la programmazione estiva degli eventi culturali e di spettacolo, i cantieri e la pulizia della città. Il sindaco, nelle esperienze passate, ha sempre presentato la Giunta il giorno del primo consiglio comunale. Ma siccome per la proclamazione dei consiglieri eletti ci vorrà qualche giorno in più (si parla della fine della prossima settimana o l’inizio di quella successiva), non è escluso che per iniziare subito a lavorare per la città il sindaco decida di accorciare i tempi e presentare la Giunta prima del Consiglio. Solo un’ipotesi, per il momento. ( ma. mad. )

