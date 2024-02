E domani sera una Roma d’assalto  

Due vittorie di fila con Daniele De Rossi in panchina. E la Roma confida, anche contro il Cagliari di Claudio Ranieri, nell'effetto-Olimpico. Spalti ancora col pienone anche domani notte e la curiosità di vedere i nuovi arrivati, l'esterno spagnolo Angelino (si pronuncia Angheligno) e il giovane trequartista Baldanzi, col primo candidato per partire subito nell'undici titolare.

Effetto-Olimpico

Contro il Verona, nella prima gara del dopo Mourinho, De Rossi ha subito vestito la Roma col nuovo abito tattico, il 4-3-3. E centrando la vittoria al primo colpo, sfruttando la spinta dei tifosi quasi sempre determinante in questa stagione. In un Olimpico che colleziona sold-out, infatti, Lukaku e compagni hanno conquistato 24 dei 35 punti totali, grazie alle sette vittorie ottenute, oltre ai tre pareggi e una sola sconfitta, il primo settembre, alla terza giornata, contro il Milan. E in casa la Roma ha ottenuto anche altre tre vittorie (su tre partite) nella fase a gironi di Europa League e un altro successo in Coppa Italia.

Gli anti-Cagliari

A Trigoria, De Rossi studia i nuovi arrivati Angelino e Baldanzi. Lo spagnolo dovrebbe partire subito titolare, vista la scarsa concorrenza nel ruolo di esterno sinistro in una difesa completata da Karsdorp, Mancini e Llorente, davanti al balbettante Rui Patricio. L'ex Empoli, invece, dovrebbe partire dalla panchina, per poi subentrare nella ripresa in un attacco che, contro il Cagliari, come con Verona e Salernitana, dovrebbe affidarsi a Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. Abbondanza anche a metà campo, col ritorno di Paredes, dopo un turno di squalifica, ma l'argentino potrebbe partire dalla panchina, con Cristante, Bove e Pellegrini favoriti per una maglia da titolare. In panchina potrebbe rivedersi anche il portoghese Renato Sanches, che è rimasto a Roma nonostante i tentativi di interrompere anticipatamente il prestito dal Psg. (al.m.)

