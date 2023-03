E domani Mattarella è a Nairobi Sul tavolo l’alleanza tecnologica 

Mentre il governo italiano chiede al Kenya di commutare in detenzione la pena di morte per il killer dell’ambasciatore Attanasio, domani il presidente della Repubblica visiterà il Paese. Sergio Mattarella, che sarà accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, arriverà vedrà il presidente keniota William Ruto e i presidenti delle due Camere. Dopo una tappa a Malindi mercoledì per visitare al Centro spaziale “Luigi Broglio”, farà rientro a Nairobi dove giovedì visiterà l’Università e terrà un discorso. In serata farà rientro in Italia.

Il Kenya – 50 milioni di abitanti e una popolazione urbana giovane, istruita e anglofona – è un Paese chiave per gli investimenti stranieri soprattutto di alta tecnologia. Per il Quirinale è «un modello economico e politico» che può giocare un ruolo virtuoso grazie alla sua stabilità politica e alla sua vivacità economica, sostenuta da una serie di start up innovative. Non a caso il Kenya viene chiamato la Silicon Savannah: un hub ideale per i servizi finanziari, di comunicazione e di trasporto, ma colpito dalle classiche contraddizioni dell’Africa sub-sahariana. Nairobi ne è un esempio, con il suo downtown all’occidentale e le periferie ancora costellate di baraccopoli.

