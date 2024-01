E domani c’è anche il derby sulcitano 

Il blasone da onorare in una gara molto sentita che per la storia e l’ambizione delle due squadre mette in palio ben più dei consueti 3 punti in una delle sfide sicuramente più nobili dell’Eccellenza: Iglesias e Carbonia si giocano domani il derby sulcitano delle miniere in uno stadio Monteponi che si annuncia gremitissimo.

Opposti i periodi delle 2 compagini: reduci da 7 risultati utili consecutivi e con la gara interna con il Tempio da recuperare il 24 gennaio, gli iglesienti sono risaliti al decimo posto e sembrano ormai aver trovato il migliore assetto tattico anche grazie ad alcuni innesti di mercato. Diversi risultati negativi inanellati e il terzultimo posto in classifica certificano, invece, il periodaccio del Carbonia. Lo 0-0 interno di domenica con il Barisardo è, però, un bel segnale per il tecnico Diego Mingioni: «Ripartiamo da quel punto ottenuto in dieci con cuore e coraggio. Sia noi che l’Iglesias ci giochiamo tanto: noi saremo privi di Porcheddu e Dore ma non cambieremo assetto. La gara si combatterà soprattutto a centrocampo, conteranno spirito e sinergia tra i reparti». Il tecnico iglesiente Giampaolo Murru è stato giocatore di entrambe le squadre: «È un derby sentitissimo ma vale comunque 3 punti come sempre. Noi abbiamo trovato la nostra impronta provando ad impostare sempre il gioco e non cambieremo di certo assetto: sarà importante tenere la palla. Il campanilismo», chiude Murru, «non mancherà ma speriamo di offrire al pubblico soprattutto una bella gara».

RIPRODUZIONE RISERVATA