E domani al Tardini saranno più di 1300 

Numeri da record fuori casa, che non si vedevano da anni. Saranno oltre 1300 i tifosi del Cagliari domani sera al Tardini, per provare a ricreare anche in trasferta la magnifica atmosfera che si è vista martedì alla Domus e spingere la squadra di Ranieri verso la finale playoff. Un esodo in piena regola quello del popolo rossoblù, che si era mobilitato per esserci in massa a Parma già prima dell’andata, quindi a prescindere dalla grande rimonta. Settore ospiti da tempo sold out (la vendita dedicata si sarebbe dovuta chiudere oggi alle 19), tantissime le richieste e molti stanno comprando i biglietti in altre zone dello stadio. Col Parma che, annunciato l’esaurimento posti in Curva Nord e Tribuna Est, ha aperto il settore Curva Sud Locali per il quale è inibito l’acquisto ai residenti di Cagliari e provincia. Dai gruppi organizzati la volontà di esserci al Tardini era già stata annunciata subito dopo il Venezia, ma sono in tanti pure quelli che si muoveranno in maniera autonoma fra aereo (non solo col diretto Cagliari-Parma) e nave. Inoltre ci saranno diversi emigrati sardi provenienti dalla Penisola, inclusi alcuni club fuori dalla Sardegna, che daranno il loro supporto. Per un’atmosfera che ricorderà le trasferte storiche del Cagliari, come quelle dell’Uefa 93-94. (r.sp)

