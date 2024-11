È dolce il Natale dei poveri 

La beneficenza non fa rumore. Un anonimo dal gran cuore ha donato un panettone a ciascuno degli utenti della mensa Caritas di Tortolì. E sono tanti, circa 60, quelli che quotidianamente trovano un pasto caldo e un po’ di conforto grazie agli infaticabili volontari della Diocesi. La struttura è sempre più un punto di riferimento, lo dicono anche gli ultimi dati del rapporto povertà.

La risposta

Il ben gesto non è passato inosservato. Il vescovo Antonello Mura ha voluto ringraziare e condividere il messaggio del donatore. Questo: «È con mia grande gioia che, con l’approssimarsi del Natale, festa di condivisione in famiglia, ho donato un panettone a ciascuno di voi, con la speranza che questo gesto trasmetta serenità e armonia – si legge nello scritto postato sulla pagina social dalla Diocesi - Certo, non basterà ad alleviare le sofferenze quotidiane, ma confido di riuscire a strapparvi un sorriso, apripista verso un periodo più brillante». E conclude: «Vi abbraccio tutti, pur non conoscendovi personalmente, e vi auguro di trascorrere festività scandite da pace e amore». La semplicità di una persona per bene.

Buone parole

Parole che scaldano il cuore, accompagnate dal dolce per eccellenza del Natale: il panettone. Certo è che arrivano in un periodo ormai prossimo alle festività natalizie, che dovrebbe, o per lo meno si spera, essere sereno per tutti, ma molto spesso così non è. «Anche a Natale una parola d'amore crea fraternità. Un gesto e un dono costruiscono solidarietà». L’invito della Diocesi è quello ad essere generosi: «Per vivere un Natale ricco di parole e di gesti d'amore la Caritas diocesana invita a pensare a chi si trova nel bisogno nel nostro territorio. Basta poco e farai felice tante persone che grazie a te e alla Caritas continueranno a ricevere attenzione, ascolto e premura. Se vuoi consegna uno scritto e un dono nelle nostre sedi di Lanusei e Tortolì. Grazie a te, grazie a noi sarà un Natale di speranza».

