«È disabile ma non può restare all’asilo» 

Dovrà entrare in prima elementare nonostante la gravità della sua disabilità e nonostante i genitori avessero chiesto alla scuola dell’infanzia di tenerla per un anno in più, vista anche l’indicazione della neuropsichiatra infantile e della neuropsicomotrocista che seguono la piccola. Ma i giudici del Tar Sardegna non hanno accolto l’istanza cautelare formulata dalla famiglia della bimba, dando ragione al preside e costringendo dunque i genitori ad iscrivere ora la bimba alla primaria.

La vicenda

È una vicenda che, vista l’età e le patologie della piccola, deve essere necessariamente raccontata mantenendo l’anonimato e il massimo riserbo sia sull’identità dei protagonisti che sulla scuola dove si stanno svolgendo i fatti. Quello che si sa è che i genitori dell’alunna, difesi dagli avvocati Gian Marco Delunas e Valentina Senis, avevano impugnato davanti al Tribunale amministrativo la nota del dirigente scolastico che aveva rigettato la loro domanda di permanenza della figlia, per un altro anno, nella scuola dell’infanzia frequentata sino a pochi mesi fa. A supportare quella richiesta c’era una ricca documentazione sanitaria allegata all’istanza, compreso il parere degli esperti che seguno la piccola. Il preside, letti i documenti allegati alla richiesta e sentito il team di docenti della scuola dell’infanzia che l’alunna aveva frequentato per tre anni, ha però ritenuto che non ci fossero le condizioni per trattenerla un altro anno all’asilo. Da qui il ricorso.

La decisione

«Ad un sommario esame proprio della fase cautelare», scrivono i giudici, «si ritiene non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto appare sufficiente e congrua l’istruttoria condotta dal dirigente scolastico in relazione all’adozione dell’atto impugnato». Dal parere dei docenti della sezione frequentata dalla bambina - spiegano dal Tar - non emergerebbero quelle gravi ed eccezionali ragioni di salute che potrebbero giustificare la permanenza, in via eccezionale, dell’alunna in una scuola riservata a chi non ha ancora compiuto i sei anni.

Andrà alle elementari

Il collegio presieduto dal giudice Marco Burinelli, con i consiglieri Roberto Montixi e Gabriele Serra (che ha materialmente redatto l’ordinanza) ha dunque deciso di respingere la richiesta dei genitori: la piccola dovrà ora essere iscritta alle elementari. Gli avvocati della famiglia avevano sollevato un difetto di motivazione, stante la documentazione medica presentata e il parere espresso da alcuni dei componenti del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, tutti concordi nel ritenere che l’alunna dovesse frequentare per un altro anno la scuola dell’infanzia, andando in deroga con il limite dei sei anni d’età previsto per l’ingresso della primaria. Ora bisognerà attendere il giudizio di merito, ma nel frattempo la bimba frequenterà la prima elementare.

