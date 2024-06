E Dio creò... Brigitte Bardot 

Brigitte Bardot il 28 settembre festeggia 90 anni: sino al 2 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda “Bardot”, la nuova serie che racconta un decennio vita dell'attrice dall'inizio della sua travolgente carriera, dalla prima copertina al drammatico giorno dei suoi 26 anni quando tentò il suicidio. Dall'esordio sugli schermi di B.B. alla maternità indesiderata, dai tanti amori a quello per gli animali. La serie è creata e diretta da Danièle e Christopher Thompson, madre e figlio, ed è già andata in onda su France Télévisions, con un'ottima accoglienza critica.

I protagonisti

A interpretare l'icona che sconvolse tutti gli schemi e rivoluzionò l'immagine femminile della donna sia nel cinema che nella società, è Julia De Nunez, giovane attrice francese dalla somiglianza incredibile con la diva. Al suo fianco Victor Belmondo (il primo marito Roger Vadim che l'ha scoperta e lanciata), Géraldine Pailhas (Toty – Anne-Marie Bardot la madre), Hippolyte Girardot (Pilou - Louis Bardot il padre), il produttore Yvan Attal (Raoul Levy), Anne Le Ny (la manager potentissima di Bardot Olga Horstig che l'attrice chiamava affettuosamente mamma Olga). Jean Louis Trintignant è intrepretato da Noham Edje (vive con Brigitte una passione travolgente durante le riprese di “Et Dieu… créa la femme”). E ancora Louis-Do de Lencquesaing (Henri-Georges Clouzot), Laurent Stocker de la Comédie Française (Pierre Lazareff), Jacques Charrier (Oscar Lesage), sarà il secondo marito di Brigitte e padre di suo figlio Nicolas. Nel cast anche i nostri Giuseppe Maggio (Enzo) e Valentina Romani (Peggy).

La trama

La miniserie, una coproduzione Rti con Federation Entertainment e France Télévisions, in associazione con Netflix, parte da una giovanissima Brigitte che, a 15 anni, posa per una copertina del nuovissimo settimanale Elle. Subito notata dal giovane Vadim, assistente del famoso regista Marc Allégret, Brigitte ottiene l'autorizzazione dai genitori per fare il provino per un film. I genitori non la trovano particolarmente bella e tanto meno dotata e non credono possa avere un futuro del cinema. Invece Brigitte viene scelta e il suo destino cambia.

La rivoluzione

Scopre il cinema, l'amore, la sessualità e la libertà, ribellandosi all'educazione rigida e convenzionale della famiglia. Invano il padre cercherà di allontanare i due innamorati e dopo 3 anni di bugie e inganni, a 18 anni, Brigitte ha l'autorizzazione dei genitori a sposare Vadim, il suo grande amore, l'uomo che la renderà una star mondiale con il film “Et Dieu… créa la femme”. La serie ripercorre l'ascesa di Brigitte Bardot, la rivoluzione che ha incarnato nell'immaginario di una generazione, gli incontri fatali con gli amori della sua vita e le ricadute della fama sul suo privato.

La leggenda

Le passioni travolgenti, i tentativi di suicidio, le fughe dall'assedio della stampa, i conflitti e i tradimenti di una donna bambina, tanto irresistibile ed esplosiva quanto fragile e bisognosa di essere amata e accettata nella sua unicità. Perché Brigitte, giovane francese della Parigi perbene, dall'educazione rigida, ha 15 anni quando si innamora perdutamente di Roger Vadim, affascinante e giovane bohemien che stravolgerà la sua vita e il suo destino e che sposerà a 18 anni. A 20 anni, B.B. ha già girato più di 20 film ma il fenomeno esplode in poche settimane dopo l'uscita mondiale del primo film di Vadim, suo marito. Le ragazze ora vogliono essere come lei. Il fenomeno B.B. valica i confini francesi e diventa un'icona mondiale, simbolo di libertà. Brigitte o si ama o si odia.

Il Paese che cambia

“Bardot” è anche l'occasione per raccontare il cambiamento di un paese, la Francia degli anni '50, uscita dal conflitto mondiale e alle prese con la contestata guerra d'Algeria. Una Francia che passa dal bianco-nero al colore, che si riempie di discoteche fumose, dove i ragazzi ora vogliono divertirsi, folleggiare, vivere. E in tutto questo, Brigitte lancia le mode che diventano mondiali: finite le gonne che coprono le ginocchia, le camicie abbottonate fino al collo, le acconciature con le mèches perfette. Dappertutto le strade si riempiono di scollature vertiginose, occhi truccati con l'eyeliner, labbra imbronciate, camicie annodate sotto il seno, shorts, ballerine e quadretti vichy. Brigitte incarna l'essenza del nuovo glamour francese, è elegantissima e seducente, presta i suoi tratti alla Marianne ed è capace di trasformare il piccolo porto di pescatori di Saint-Tropez in una destinazione, ancora oggi, da sogno.

“Bardot” è disponibile anche su Mediaset Infinity.

