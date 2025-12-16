VaiOnline
Il premio.
17 dicembre 2025

È di un argentino il gol più bello al mondo 

Già essere stato uno degli undici in nomination è una soddisfazione immensa, ma il gol di Alessandro Deiola segnato il 18 maggio col Venezia, lo scorso campionato, non è il più bello del mondo. Il vincitore del Puskás Award 2025, premio istituito dalla Fifa, è l’argentino dell’Independiente Santiago Montiel, grazie alla rete in rovesciata realizzata in campionato. Il secondo più votato è stato Declan Rice, il terzo Lamine Yamal. Il centrocampista del Cagliari si può comunque consolare con l’Oscar ricevuto qualche settimana fa al “Gran Galà del Calcio” a Milano. In Italia non ha rivali.

Casteddu Christmas

In occasione delle festività natalizie, torna Casteddu Christmas, l’iniziativa solidale promossa dal Cagliari per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà attraverso una raccolta di regali. Da ieri sino al 20, presso la Domus, è possibile partecipare donando un regalo nuovo. «L’obiettivo è quello di trasformare un piccolo gesto in un segno concreto di vicinanza e solidarietà», spiega la società rossoblù. La raccolta si svolgerà dalle ore 10 alle 16 all’ingresso spogliatoi dello stadio. È possibile donare libri, giochi e passatempi, oggetti utili o qualcosa che possa scaldare, oltre a qualsiasi altro pensiero gentile adatto al periodo natalizio. L’iniziativa in collaborazione con Centro Coordinamento Cagliari Club, Cagliari Fan Club e Banco Alimentare.

