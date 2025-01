È di Scotto il gol più bello dell’anno 

Sassari. Palla rubata a metà campo sulla sinistra, due passi, un’occhiata al portiere fuori dai pali e pallonetto da oltre 40 metri che si infila in porta e manda in delirio i tifosi del “Vanni Sanna”. Non un gol decisivo, perché la Torres vinceva già 2-0 con la Pianese, ma sicuramente spettacolare.

E infatti i tifosi hanno indicato quel gol di Gigi Scotto realizzato al 95’ contro la Pianese alle tredicesima giornata come il “Best Goal 2024” del girone B della Serie C Now. L’attaccante sassarese ha nella sua mentalità quella del colpo a sorpresa, del tocco pirotecnico che accende una partita, perché il calcio è anche spettacolo e divertimento, non solo risultati.

Va detto che se ci fosse un podio dei gol più belli, il secondo gradino del girone B sarebbe occupato sicuramente da quello di un altro sassarese, il centrocampista Alessandro Masala, firmato al 93’ in rovesciata per il 3-0 sulla Vis Pesaro.

Per la cronaca, sono stati designati anche le migliori reti degli altri due raggruppamenti. Per il girone A il “Best Goal 2024” è quello di Alberto Lunghi dell’Arzignano contro il Feralpisalò, uno spiovente da poco prima della metà campo. Nel girone C i tifosi hanno premiato Alessio Castellini del Catania per la marcatura nella semifinale di Coppa Italia contro il Rimini.

RIPRODUZIONE RISERVATA