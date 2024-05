È di Ogier il primo scatto 

Alghero. Dopo aver vinto in Croazia e Portogallo, il pluricampione del mondo Sebastien Ogier ha aperto il 21º Rally Italia Sardegna con l’intenzione di dimostrarsi l’uomo da battere. Il transalpino di Toyota Gazoo Racing ha completato un Day1 passato sempre al comando dopo aver trionfato in entrambi i passaggi sulla speciale Osilo-Tergu. Alla Hyundai non sono bastati i successi di Tänak e Neuville rispettivamente nella 1ª e nella 2ª tornata sulla Sedini-Castelsardo. Ogier è tornato ad Alghero un vantaggio di 4”5 su Tänak, l’unico fin qui in grado di tenergli testa. Terza piazza per gli spagnoli Sordo-Carrera, a 33”2, davanti al giapponese di Toyota, Katsuta (34”5). Neuville, attuale leader del campionato, ha “pagato” la partenza per primo che lo ha costretto a “pulire” la strada agli avversari ed è staccato di 36”6. Primo degli italiani e 24º assoluto l’equipaggio Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia Evo) a 3’55”7, primo dei sardi Dettori-Pisano (37° a 6’64”3) sempre su Skoda Fabia Evo.

Day2 infuocato

Non sono attese le temperature elevate di due anni fa, né la pioggia del 2023, ma il secondo giorno di gare del Ris si preannuncia davvero infuocato. E nei 149 km cronometrati, quattro speciali da ripetere due volte, tanto meravigliose e avvincenti, quanto tecniche e insidiose, sarà vietato sbagliare. Stamattina i doppi passaggi sulla Tempio Pausania (12,03 km, 7.41 e 10.41) e sulla Tula-Erula (22,61 km, 8.49 e 11.49), con un riordino intermedio alle 10 a Tempio. Poi il cambio gomme a Pattada in vista delle doppie tornate su Monte Lerno-Monti di Alà (25,33 km, 14.05 e 17.05) e Coiluna-Loelle (14,53 km, 15.05 e 18.05). Chi stasera arriverà indenne, e al vertice della classifica, potrà affrontare con più serenità, ma non certo senza attenzione, gli ultimi 39,30 km di domani, quelli delle doppie tornate su Cala Flumini (12,55 km, 8 e 11) e Sassari-Argentiera (7,10 km, 9.05 e, come Power Stage, alle 12.15). Alle 13.30 le premiazioni ad Alghero.

Premi regionali

Il tardo pomeriggio del venerdì del Ris è, ormai, da tre anni, dedicato alle premiazioni dei vincitori dei titoli regionali e nazionali. La Delegazione Sardegna Aci Sport, guidata da Giuseppe Pirisinu, ha organizzato l’atteso appuntamento che ha visto sfilare a Casa Aci/Sardegna tutti i migliori esponenti di karting, slalom, regolarità, salite, rally storici e moderni.

Classifica : 1) Ogier-Landais (Toyota Yaris Gr Rally1 Hybrid) in 53’43”1; 2) Tänak-Jarveola (Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid) a 4”5; 3) Sordo-Carrera (Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid) a 33”2; 4) Katsuta-Johnson (Toyota Yaris Gr Rally1 Hybrid) a 34”5; 5) Neuville-Wydaeghe (Hyundai i20N Rally1 Hybrid) a 36”6.

