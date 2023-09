È di nuovo super Max 

Suzuka. Se il quinto posto di Max Verstappen a Singapore sia stato solo un incidente di percorso lo diranno il risultato delle qualifiche per la pole fatte questa mattina e, soprattutto, la gara di domani. Le due libere di ieri in Giappone potrebbero non essere ancora un test probante, però il campione del mondo le ha dominate riportando ogni cosa al proprio posto e rivestendo i panni di asso piglia tutto della Formula 1.

Cavallino ottimista

Ma la Ferrari continua a crescere e la vittoria di Carlos Sainz a Marina Bay promette di non essere stata un fuoco di paglia. Dietro l’olandese infatti si sono piazzati lo spagnolo nella FP1 (con un ritardo di 626 millesimi) e Charles Leclerc nella FP2, dimezzando il distacco (+0.320). Sono emerse una buona competitività sul giro secco e la quasi certezza che la corsa sarà su almeno due stop dato l’elevato degrado degli pneumatici dovuto al caldo dell’estate giapponese. «Sembra che siamo più vicini del previsto ai nostri rivali», ha commentato soddisfatto il monegasco. Stessa osservazione di Sainz, secondo cui però «siamo tornati allo scenario di qualche gara fa con una Red Bull di nuovo molto forte». Sul circuito di Suzuka, avvolto da un caldo soffocante, in effetti sono apparentemente scomparsi i problemi di trazione lamentati da Verstappen domenica scorsa. Almeno sulla sua RB19, perché la vettura di Sergio Perez non è apparsa del tutto pronta e il messicano non ha fatto meglio dell’11mo e del nono tempo. Lasciando supporre che se i due compagni di team hanno suggerito modifiche all’assetto, la squadra abbia privilegiato le richieste del campione iridato. Mad-Max confida di riprendere la serie di vittorie (interrotta a 10 consecutive dalla SF-23): «La pole? Sarà serrata, Ferrari favorite».

Monoposto vicine

Per Charles Leclerc «sembra che siamo più vicini del previsto ai nostri rivali, quindi considero questa giornata abbastanza positiva». Il pilota del Cavallino ha rivelato di aver «provato diverse soluzioni sulla vettura per avere sensazioni un po’ migliori a livello di comfort, e sono soddisfatto dei risultati. Dobbiamo confermarci su questi livelli anche nelle qualifiche per la pole».

Sainz a sua volta con gli ingegneri ha «rifinito l’assetto della vettura e provato diverse regolazioni di set-up per cercare il giusto compromesso su questo circuito. Ci sono molti dati da analizzare,ci attendono un paio di giorni molto intensi».

Nella FP2 il ferrarista ha firmato il quarto tempo davanti alla Mercedes di George Russell. Quando mancavano meno di tre minuti alla fine la sessione è stata interrotta dall’uscita di pista di Pierre Gasly (Alpine), che si è schiantato contro un muro a bassa velocità danneggiando la parte anteriore sinistra dell’auto..

