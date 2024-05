È di nuovo “Radar” 

Alle 21 su Videolina ritorna Radar. I temi e gli ospiti della puntata. Stop alle rinnovabili: la sfida del nuovo piano paesaggistico e i rischi della moratoria regionale. Con Maria Antonietta Mongiu, presidente del comitato scientifico per l’insularità e Gianvalerio Sanna, ex assessore regionale dell’Urbanistica e un reportage con i sindaci del medio campidano, del nuorese, dell’oristanese; il pasticcio delle concessioni balneari, tra proroghe e aste. In studio Gian Luigi Molinari, coordinatore per la Sardegna della Fiba; “Vangelo secondo Maria’’ è l’ultimo film di Paolo Zucca, in uscita il 23 maggio. Girato in Sardegna racconta la voglia di una ragazza di Nazareth di conoscere il mondo. Conduce Nicola Scano, nella foto .