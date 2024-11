È di Malinovskyi, Leao o Thuram il gol più bello 

A due settimane dalla fine delle votazioni, a giocarsi il titolo di miglior gol della passata stagione sono Rafael Leao per la rete contro l'Atalanta, Ruslan Malinovskyi al Frosinone e Marcus Thuram nel derby. Ma c'è tempo fino alla mezzanotte del 24 novembre e ogni voto può fare la differenza. Un podio provvisorio annunciato durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio in scena il 2 dicembre a Milano.

L’evento

Una serata in cui vengono celebrati i top della Serie A, maschile e femminile, con riconoscimenti in ogni ambito dalla top 11, dal miglior allenatore al miglior arbitro. Un evento sempre più atteso e che vede i protagonisti del nostro calcio votare i vincitori in un anno che ha avuto esito davvero incerto. «Premiamo la bellezza, i top player, ma anche il miglior allenatore, arbitro e club. Il fatto che a scegliere siano i protagonisti», spiega il presidente dell'Aic Umberto Calcagno, «è molto bello, ci unisce. Quest'anno c'è stata molta indecisione, è servito più tempo per scegliere e arrivare ad un nome». Nel Gran Galà è «centrale è la meritocrazia. Una platea eccezionale che reputiamo superiore anche al Pallone d'oro. Ci sono state combattutissime lotte anche per poche decine di voti nello stilare la top 11 dello scorso campionato. Una squadra, ovviamente, sarà grande protagonista», rivela il dg Aic Gianni Grazioli.

