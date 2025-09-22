VaiOnline
Serie A3 maschile.
23 settembre 2025 alle 00:25

E Denora Caporusso guida il progetto di Sarroch 

«Alcuni amici mi hanno avvisato, in Sardegna è possibile restare per sempre, ci sono dei precedenti. Ma un allenatore è consapevole di avere sempre la valigia pronta». È pragmatico Francesco Denora Caporusso, pugliese, nuovo coach della Sarlux Sarroch. Esperienze a Cantù, dove sfiorò la promozione in Superlega, sino ad Ortona, nell’ultima stagione.

«Di fronte a un progetto ambizioso e serio non c’è molto da discutere. Ho accettato con entusiasmo perché si coglie la percezione di una società ambiziosa e con tanti stimoli. Insieme abbiamo costruito la squadra evitando soluzioni di ripiego. La rescissione del contratto di Dimitrov ci ha sorpreso, ma siamo stati pronti a prendere Vaskelis, opposto lituano ex Gioia del Colle. E siamo caduti in piedi. Conosco alcuni giocatori, Agrusti e Capelli li ho allenati a Lecce. L’idea che sarà un campionato di vertice non è così lontana, anche se ci sono squadre che partono favorite, grazie anche ad elevate disponibilità economiche. Siamo una squadra matura per quanto l’età media sia di 26 anni».

La società

«Mi sorprende favorevolmente», prosegue il tecnico, «e non è scontato che accada, l’organizzazione della società, la disponibilità al dialogo, la presenza rassicurante di Leila Lai, direttore sportivo. Gli atleti pensano ad allenarsi, c’è chi pensa al resto e lo fa molto bene. Ho un primo obiettivo, riempire il Palazzetto». La prima operazione del coach Denora Caporusso è la simbiosi tra squadra e pubblico. Non sarà difficile, poi serviranno i risultati. ( m.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

