È del Napoli l’ultimo gol 

Atalanta (3-4-1-2) : Carne- secchi; Djimsiti, Hien, Scalvini (38' st Brescianini); Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (22' st Zappacosta); Samardzic (32' st Pasalic); Retegui (23' st De Ketelaere), Lookman (32' st Zaniolo). In panchina Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Sulemana. All. Gasperini.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano (36' st Mazzocchi), Lukaku (39' st Simeone), Neres (28' st Spinazzola). In panchina Contini, Scuffet, Rafa Marin, Gilmour, Billing, Hasa, Ngonge, Raspadori. All. Conte.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 16' Retegui, 27' Politano, 40' McTominay; nel st 10' Lookman, 33' Lukaku.

Bergamo. Nella sfida-scudetto di Bergamo c'è un centravanti, Mateo Retegui, che segna subito e l'altro, Romelu Lukaku, che si vede solo nel finale, giusto per trovare il gol del 2-3 che vale i tre punti e mandare gli avversari a meno sette.

Retegui era stato l'ultimo a segnare a campi invertiti, quando l'Atalanta aveva vinto 3-0 per la quinta di una serie record di undici vittorie consecutive che l'avrebbero lasciata da sola in testa per tre settimane a dicembre. Stavolta la prodezza dell'italo-argentino provoca la reazione rabbiosa del Napoli che ribalta il punteggio grazie a Politano e McTominay nel primo tempo. Senza che il 2-2 proprio del “doppiettista” Lookman rimedi a granché, perché Lukaku, dopo essere stato tenuto a bada benissimo da Hien, al minuto 78 la decide per la capolista incornando il cross dal fondo di Anguissa.

In realtà,c’è una mezz’ora furibonda in avvio di ripresa, in cui l’Atalanta chiude il Napoli nella propria area e crea tante situazioni pericolose, senza mai aggiungere la rete della vittoria a quella del nigeriano. E, alla fine, finisce per perdere, scivolando a -7 dai partenopei e forse (ma non è detto) salutando i sogni scudetto.

Proprio quelli che, dopo la “piangina” in settimana per la partenza di Kvaratshkelia, può continuare a cullare Antonio Conte. Il suo Napoli è sempre più solo al comando: +6 sull’Inter (che però deve recuperare due gare e potrebbe raggiungere gli azzurri), +7 sulla Dea, +13 sulla Juve e +14 sulla Lazio che ha una gara in meno. La lotta per il titolo, al momento riguarda due, forse tre squadre. Non di più.

