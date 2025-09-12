VaiOnline
Serie D.
13 settembre 2025 alle 00:51

È Deiana Testoni il rinforzo dell’Olbia 

Olbia. Per rinforzare il reparto avanzato, il più carente, l’Olbia ingaggia l’algherese Gioele Deiana Testoni. Il 22enne trequartista cresciuto tra le giovanili dei bianchi e quelle del Cagliari ha firmato ieri col club gallurese, e sarà a disposizione del tecnico Giancarlo Favarin per la gara di domani col Valmontone, prima casalinga della stagione, valida per la 2ª giornata di Serie D.

Nelle stesse ore hanno firmato il difensore centrale Flaviano Modesti e il portiere Aniello Viscovo, che si allenano da diversi giorni a Loiri col resto della squadra. In particolare Viscovo potrebbe debuttare già contro la matricola laziale: l’infortunio alla spalla sinistra rimediato nel match con l’Albalonga costringerà ai box Edoardo Ascioti almeno fino a dicembre. Il giocatore ha optato per l’intervento chirurgico, che gli consentirà di accelerare il recupero, ma non tornerà in campo prima del girone di ritorno. Da vedere, poi, se domani Favarin deciderà di affidare la difesa dei pali all’under Santino Perrone, che domenica, dopo l’uscita di scena di Ascioti, si è dimostrato all’altezza blindando l’1-1.

Facile che al “Nespoli” l’allenatore dell’Olbia conceda qualche minuto anche a Modesti e Testoni, reduci da infortuni seri (il primo a un ginocchio, l’altro a una caviglia) e non ancora al top.

