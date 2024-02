È davvero un altro Napoli? 

Un allenamento e mezzo per cercare di capire le condizioni del malato e rimetterlo in piedi in vista dell'appuntamento più importante dell'anno. Francesco Calzona, terzo allenatore stagionale, più di così non poteva fare e il Napoli, dopo l'1-1 nella sfida d'andata in Champions League contro il Barcellona, tira un sospiro di sollievo. Anche se il tecnico chiamato a sostituire Walter Mazzarri sa bene che la strada è ancora lunghissima. E così testa subito alla prossima sfida, quella di domenica a Cagliari, per provare a risalire la corrente in campionato.

Primo passo

Calzona, una vita da vice (anche a Cagliari, con Di Francesco), ha preso di petto la situazione. Squadra allo sbando, 36 punti in classifica, -29 rispetto alla scorsa stagione, quando il Napoli, dopo 24 giornate, veleggiava spedito in testa verso la conquista dello scudetto. Mai una squadra con il tricolore sul petto aveva abdicato così presto. Contro il Barcellona ha puntato sul 4-3-3 che è il marchio di fabbrica suo e dei tecnici con cui ha fin qui collaborato, Sarri e Spalletti in primis. L'1-1 col Barcellona gli ha subito mostrato pregi e difetti degli azzurri. «Ho visto voglia di lottare e un ottimo finale di gara nel quale avremmo anche potuto vincere», ha spiegato. «C’era molto disordine in campo, tatticamente dobbiamo crescere. Mi aspetto molto di più da Osimhen in fase difensiva quando crescerà la sua condizione. Questa squadra ha cambiato spesso modulo perdendo delle certezze. Ogni allenatore ha le sue idee. Io voglio molto ordine, c’è poco tempo, ma lo sapevo».

Effetto Osimhen

Proprio il ritorno con gol del nigeriano è tra le note più liete in casa Napoli. Una rete di forza e astuzia, per firmare l'1-1 e tenere vive le speranze di qualificazione. Ma soprattutto un ritorno fondamentale per un Napoli che, nelle tredici gare giocate in campionato con Osimhen, ha raccolto sei vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, mentre nelle undici senza il nigeriano sono arrivati quattro successi, altrettanti pareggi e tre sconfitte. Stagione complicata per il centravanti, tra guai fisici e l'impegno in Coppa d'Africa. Lo scorso anno Victor è stato il top scorer assoluto del Napoli con 26 gol, mentre in questa stagione è fermo a quota 9 reti, l'ultima, guarda caso, proprio contro il Cagliari all'andata. Contro il Barcellona ha ritrovato il gol e gli applausi di un pubblico che, a fine stagione, dovrà prepararsi a una partenza che sembra scontata.

Panchine volanti

A proposito di Mazzarri, disastroso il suo ritorno a Napoli. Chiamato per sostituire Garcia dopo il ko con l'Empoli alla dodicesima giornata, con gli azzurri quarti con 21 punti, il tecnico toscano è stato mandato via dopo altre dodici giornate, nelle quali ha portato a casa appena 15 punti (media 1,25 a partita contro l'1,75 del francese), col Napoli precipitato al nono posto. Ora tocca a Calzona. Che anche alla Domus si affiderà al 4-3-3, cambiando però qualche interprete. A partire dalla difesa, dove Di Lorenzo resterà a casa per squalifica. In avanti, poi, spera di trovare spazio l'ex Simeone, mentre sono in dubbio Ngonge (a segno contro il Cagliari con la maglia del Verona), anche ieri costretto a lavorare solo in palestra, e Politano, uscito mercoledì sera per un problema muscolare. Sotto osservazione, infine, Kvaratskhelia, bacchettato dal tecnico dopo la reazione al momento del cambio.

RIPRODUZIONE RISERVATA