E dalla Sardegna ecco gli “aquiloni” 

Il momento è arrivato. La battaglia vinta di Mirco Babini, presidente dell’International Kiteboarding Association oggi vive il momento più emozionante e il romagnolo ormai da una vita a Cagliari ne sarà testimone diretto. Alle 12.13 a Marsiglia debutta nel programma olimpico la formula kite. Prima gli uomini (tra i quali l’azzurro Riccardo Pianosi), poi le donne (con l’azzurra Maggie Eillen Pescetto). Lo stesso Babini sarà presente in veste di giudice.

Una disciplina sconosciuta per molti, ma non certo per gli appassionati sardi. Tra Cagliari e Torregrande, da anni l’Isola ospita i massimi avvenimenti internazionali. Addirittura risale al 2012 il debutto. Da allora sono arrivati nell’Isola i migliori interpreti di questa disciplina così spettacolare che, quando il vento lo consente, riempie il Poetto di tavole trainate da “aquiloni”: Toni Vodisek, Maximilian Maeder, Daniela Moroz, Lauriane Nolot, Axel Mazella, Denis Taradin, Gisela Pulido ed Elly Aldridge sono i nomi che chi ha seguito, ad esempio, le edizioni del Sardinia Grand Slam potrà riconoscere in televisione. E magari rivedere proprio a Cagliari, nell’edizione che ai primi di ottobre (1-5) varrà come seconda prova dell’IKA Kitefoil World Series. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA