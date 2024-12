E dal 7 gennaio via al trasferimento in piazza Nazzari 

La struttura provvisoria di piazza Nazzari che accoglierà (per i prossimi due anni) gli operatori di San Benedetto e i cagliaritani che si recano per acquistare i prodotti freschi è pronta: mancano sole le pulizie dei box e gli ultimi test sul funzionamento di alcuni macchinari. La deadline per il trasferimento è fissata, come ampiamente annunciato, subito dopo l’Epifania. Dal 7 gennaio, quindi, cominceranno le operazioni di trasloco che gestirà direttamente l’amministrazione con uan società incaricata, con l’obiettivo di fr sì che il mercato provvisorio possa aprire con tutti gli operatori già trasferiti. Una operazione complessa, che dovrebbe durare due settimane durante le quali ogni concessionario “imballare” e trasferire il box di San Benedetto in piazza Nazzari, quindi sistemare tutto in vista dell’apertura al pubblico della nuova struttura.

Se è vero che occorreranno quindici giorni per completare il trasferimento e inaugurare il nuovo mercato, va detto che San Benedetto non chiuderà certo per due settimane. Verosimilmente, per quei giorni si lavorerà sa scartamento ridotto ma si lavorerà. La chiusura “in blocco” dovrebbe durare pochissimi giorni. ( ma. mad. )

