Festival letterario
28 agosto 2025 alle 00:24

E da questa sera Florinas si veste di giallo 

Andrea Cotti, Bruno Morchio, B. A. Paris, Nello Trocchia. Con i primi quattro ospiti di quest’anno si apre oggi nel segno della fiction nazionale e internazionale e del giornalismo investigativo, la XVI edizione del festival letterario internazionale Florinas in Giallo, che poi prosegue fino a domenica tra presentazioni di libri, approfondimenti di attualità, spettacoli, laboratori per i bambini e l’immancabile Pranzo Romanzo domenicale sotto gli alberi del Parco Ena ‘e Littu.

Si parte in piazza del Popolo, alle 18.15: Andrea Cotti, scrittore, poeta e sceneggiatore di serie TV di successo (“L’ispettore Coliandro”, “Squadra Antimafia” e “Ris”) dialoga con Raffaele Sari del suo nuovo noir “Febbre alta” (Piemme), ambientato a Bologna e nella Bassa Padana, tra droga, mafia e conti da regolare. Alle 19, Bruno Morchio, in compagnia di Enrico Pandiani, racconta “La morte non paga doppio” (Rizzoli), una nuova indagine dell’investigatore per necessità Mariolino Migliaccio, che tra i carrugi di Genova deve sbrogliare un torbido intreccio di speculazione edilizia e lavoro nero. A seguire, la scrittrice franco-britannica B. A. Paris, firma di punta del thriller psicologico internazionale, presenta “L’amica” (Nord), in cui mette in scena le dinamiche di coppia stravolte dall’intrusione di un terzo elemento. Dialoga con lei Stefania Divertito, traduce Sara Blasina.

In piazza della Pace, infine, alle 21.15, dopo un intervento musicale del Coro di Florinas, il cronista investigativo e antimafia Nello Trocchia dipinge un’Italia grottesca e a tinte fosche, tra corruzione, criminalità organizzata e nostalgie del Ventennio fascista nel monologo di parole, musica e video “Diffidato dal regime”.

