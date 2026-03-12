E da oggi al Man di Nuoro brilla “La divina luce” 

Un progetto inedito. Si irradia dal cuore dell’Isola, dall’antica via Majore e dalle vie limitrofe. Un fascio di luce, una vocazione condivisa. E in primo piano quell’amicizia che regala emozioni forti ai piedi dell’Ortobene, di quel monte dei nuoresi che sancisce il legame tra due mostri sacri della pittura: da una parte Giuseppe Pellizza da Volpedo, dall’altra Antonio Ballero. Ecco “La divina luce”, l’attesa nuova mostra del museo Man di Nuoro, allestita al terzo piano del palazzo di via Satta, visitabile dalla serata odierna e fino al prossimo 14 giugno. A cura di Chiara Gatti, da un progetto di Rita Moro, con il contributo scientifico di Gabriella Belli e Antonello Cuccu.

Il dialogo

«Il valore della luce, espressivo e simbolico, rappresenta per entrambi un motivo di straordinaria modernità che illumina le sorti della pittura a cavallo fra Ottocento e Novecento, ma anche il destino dell’uomo moderno che marcia», come nel Quarto Stato, il più celebre capolavoro di Pellizza da Volpedo, «verso la luce del progresso e di una giustizia sociale», afferma la direttrice del museo Man, la lombarda Chiara Gatti. Poi, sul rapporto tra i due artisti, aggiunge: «Nasce dalle lettere che Pellizza e Ballero si scrissero condividendo pensieri sulla nuova tecnica e il nuovo linguaggio del Divisionismo. Parole di amicizia e di stima fra un gigante della pittura italiana e un maestro della pittura sarda, ispirato e motivato dalle sue scelte». Il singolare progetto, varato dal museo, punta a ricostruire per la prima volta il lascito ideale che Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907), padre nobile del Divisionismo italiano, consegnò ad Antonio Ballero (1864-1932). Sì, a quel grande artista sardo che traghettò una pittura intrisa ancora di istanze realiste verso i modi sperimentali del Divisionismo, veicolando la cultura tardo romantica ben presente nel panorama dell’Isola verso una ricerca scientifica sul colore, sposata a una narrazione cangiante del percepito.

Il progetto

Una mostra carica di significati. Attesa, porta la “firma” di Gabriella Belli, massima studiosa del Divisionismo italiano. Di fatto, mette in relazione gli esiti del maestro sardo con gli stimoli ricevuti dal rapporto privilegiato con Pellizza da Volpedo, testimoniati da un confronto iconografico e dalle lettere datate fra il 1904 e il 1907 che ne documentano i contatti e la vivacità della “corrispondenza”. Due quadri di Ballero, soprattutto, furono lodati da Pellizza al pari di una vera “rivelazione”. Chiara Gatti non si nasconde: «L’obiettivo è quello di valorizzare la figura di Ballero e la sua ricerca, quale protagonista della cultura sarda ma non isolato. Al contrario, aperto al mondo e attento a ciò che accadeva in Italia e all’estero. Un artista che merita una riscoperta». Nelle sale del Man, suggellata da tele come “Mattino di Marzo” (1903) o “L’appello serale” (1904). E sullo sfondo Giuseppe Pellizza da Volpedo, la sua “luce”.

