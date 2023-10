E da domani ad Abbasanta il Jumping Tour  

Puntuale, come ormai da otto anni, ad Abbasanta torna il Jumping Tour di salto ostacoli. I campi di gara saranno come di consueto quelli di Tanca Regia di proprietà dell’Agris che, come agenzia della Regione, organizza la kermesse equestre insieme al comitato regionale della Fise. Nomi altisonanti del panorama non solo nazionale ma anche internazionale, con la presenza del cavaliere tedesco, ma di passaporto ucraino, Ulrich Kirchhoff, al ritorno in Sardegna dopo tre anni, con ben due medaglie d’oro olimpiche nel proprio palmares. Da domani a domenica 22 e poi nel weekend successivo, dal 26 al 29, ad Abbasanta sarà presente anche il cavaliere colombiano, ma da diversi anni residente in Italia, Andres Penalosa, che del Jumping Tour è un vero e proprio appassionato.

I nostri

Passando ai big nazionali, ecco Bruno Chimirri, cavaliere nel giro della nazionale già presente lo scorso anno insieme alla figlia Elisa, promessa del salto ostacoli azzurro. E in fatto di giovani promesse, non sono da meno i fratelli Correddu, Lorenzo e Francesco, originari di Villanova Monteleone, che calcheranno il campo di gara di Tanca Regia per la prima volta. Tutti i migliori specialisti sardi non mancheranno: dai fratelli Muruzzu, il campione sardo Gianleonardo e Antonio, Giovanni Carboni, medaglia d’oro ai campionati sardi per tre edizioni consecutive, Andrea Guspini, Luigi Angius e tanti altri che cercheranno di tenere nell’Isola buona parte del ricco montepremi in palio.

Durante il Jumping Tour si disputeranno anche le finali del Trofeo dei Nuraghi riservato ai cavalli di quattro, cinque, sei e sette anni, con un montepremi di 61 mila euro. Ci sarà anche la Vetrina d’Elite dell’allevamento sardo con i migliori puledri di due e di tre anni e, per la prima volta, il Trofeo Brevetti. Si parte oggi con i percorsi addestrativi, poi da domani si fa sul serio con tutte le categorie del nutrito programma, fino a domenica pomeriggio quando si svolgerà il Gran Premio.

RIPRODUZIONE RISERVATA