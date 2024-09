E da domani a Bologna gli azzurri difendono la Davis 

Bologna. La storica vittoria del 2023 è archiviata e ora, per il tennis azzurro, la Coppa Davis di quest'anno deve servire a inseguire un nuovo obiettivo. Lo dice il capitano dell'Italia, Filippo Volandri: «Aprire un ciclo fatto di una squadra composta da tanti giocatori, a prescindere da quelli che poi realmente saranno presenti, ma sempre pronti l'uno con l'altro nel momento in cui uno avesse una necessità o un bisogno». A Bologna, da oggi, parla il campo: sul cemento dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno aprono le danze Olanda e Belgio, con gli orange candidati a essere gli avversari più temibili degli azzurri. L'Italia giocherà la prima partita domani contro il Brasile, che Volandri invita a non sottovalutare. Ancora brucia il ricordo della grande paura patita un anno fa, quando il girone di Davis si aprì con una sonora sconfitta col Canada: «Credo che i ranking qui non contino, devi affrontare ogni giocatore e ogni squadra nello stesso modo», ammonisce il capitano. E il Brasile non va sottovalutato: «È una squadra giovane, per certi versi meno nel doppio, ma molto completa. Hanno un ragazzino che sta crescendo alla velocità della luce, Fonseca». Insomma, il messaggio è chiaro: «Abbiamo vinto l'anno scorso, ma quello che è fatto è fatto».

La squadra

Ai lati di Volandri ci sono Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori. Il capitano non ha ancora deciso chi scenderà in campo domani: «Raccogliamo tutte le informazioni possibili, le sommiamo con tutte quelle che abbiamo già, poi farò la mia scelta». Per Cobolli è la prima volta in Davis: «Ho lavorato tanto per essere qui e non vedo l'ora di scendere in campo». Discorso diverso per Berrettini, fermo ai box l'anno scorso ma presente a sostenere i compagni: «È stata un'emozione grandissima, diversa, però mi è servita tanto come stimolo per tornare». Vavassori è reduce dal trionfo allo Us Open in coppia con Sara Errani: «È stato emozionante, l'abbiamo sfiorata due volte con Simone (Bolelli), però è stato sicuramente diverso concludere con una vittoria». Sugli spalti dell'Unipol Arena è atteso anche l'altro eroe dei due mondi, Jannik Sinner, a sostenere i compagni: «Sì, potrebbe venire», conferma Volandri, «abbiamo tifato per lui».

