E da aprile lavori anche in piazza d’Armi 

C’è anche un terzo cantiere. Non solo via Roma e viale Trieste, al via nei prossimi giorni. Ad aprile “apre” anche piazza d’Armi. «Ma rispetto alla viabilità sarà un cantiere leggero, nel senso che non ci saranno stravolgimenti a parte la chiusura di via Marengo alla quale si potrà comunque accedere da via Goito», spiega Daniele Olla, dirigente del Comune di Cagliari del servizio Mobilità.

Atteso da quasi dieci anni, da quando il Comune ha deciso di intervenire per mettere in sicurezza la piazza “scavata” all’altezza della facoltà di ingegneria, ad aprile il cantiere partirà e porterà con sé una piccola rivoluzione: una rotatoria. «In questi giorni i tecnici stanno effettuando gli ultimi rilievi sugli edifici attorno alla piazza per verificare che non ci siano lesioni, successivamente si aprirà il cantiere e si interverrà per “riempire” la cavità sotterranea con iniezioni di argilla espansa e mettere in sicurezza la piazza. Solo alla fine si traccerà la nuova rotatoria: all’inizio sarà sperimentale, poi messa a punto la viabilità, diventerà fissa», spiega Olla.

I tempi del cantiere di piazza d'Armi (da 800 mila euro) sono legati all’arrivo dell’argilla che l’amministrazione utilizzerà per riempire la cava sotterranea. Se non ci saranno ritardi, è verosimile che la sperimentazione della rotatoria cominci all’inizio dell’estate, mentre alla fine della stagione, se la prova viabilità sarà superata, si procederà alla realizzazione di quella “fissa”. ( ma. mad. )

