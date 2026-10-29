E così l’immagine si fa carne Sono i “Corpi” di Luigi Murenu 

Scrittura, immagine, informazione: oggi immagini e dati dominano a tal punto che la realtà rischia di scomparire. Nell’era del «delitto perfetto» teorizzato dal filosofo francese Jean Baudrillard —, tra algoritmi e contenuti virtuali ogni cosa diventa un'immagine scambiabile, ma paradossalmente nulla ci informa più davvero.

Dalla Sardegna al mondo

Ed è proprio sulla soglia di questo abisso visivo che si innesta la monumentale mostra “Corpi speciali”, a cura di Francesca Alfano Miglietti (FAM) e prodotta e organizzata da Tenderstories, in programma sino al 29 novembre 2026 negli spazi della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Nel dettaglio, l'esposizione offre una riflessione profonda sulla traiettoria artistica e biografica di Luigi Murenu, autore originario di Cagliari che, pur avendo conquistato i vertici del sistema moda mondiale e dell’editoria a fianco del partner elvetico Iango Henzi, mantiene un legame viscerale e intimo con la propria terra d'origine e con la memoria affettiva. Per Murenu la Sardegna è una fonte inesauribile di ispirazione, un punto di ritorno costante legato a radici profonde e all'affetto per la madre ultranovantenne. Questo attaccamento agli affetti autentici plasma la sua sensibilità artistica, guidando il suo sguardo oltre le surfaces patinate. Insieme a Iango Henzi, Luigi Murenu ha segnato un'era nella fashion photography firmando oltre trecento copertine internazionali per le più prestigiose testate di settore e firmando memorabili mostre in istituzioni come il Brooklyn Museum, il Musée des Arts Décoratifs di Parigi e Palazzo Reale a Milano. Con il collega svizzero è riuscito a trovare un punto di convergenza che rifiuta il concetto di fotografia come mero elemento commerciale per diventare uno strumento poetico, critico e politico. Grazie a una luce sapiente e drammatica, capace di fondere echi classici, barocchi, surrealisti e attitudine punk, i due fotografi elevano il ritratto a racconto corale della forza e della fragilità umana.

Pedro Almodóvar e Dua Lipa

Attraverso questa lente, il percorso espositivo di “Corpi speciali” raccoglie oltre duecento fotografie, tra scatti iconici, materiali inediti e ritratti di grandi personalità della cultura contemporanea — da Madonna a Cate Blanchett, da Ryūichi Sakamoto a Michail Baryšnikov, da Pedro Almodóvar a Dua Lipa —, restituite non come simulacri inarrivabili, ma come presenze vive, sfrontate, vulnerabili e tese. La stessa curatrice ha spinto gli artisti a un confronto con immagini prive di compiacimento estetico, lontane dai cliché della perfezione omologata. L'esposizione si apre non a caso con il ritratto intenso di una persona anziana con gli occhi chiusi, segnata da un dolore profondo per la perdita del figlio: un'immagine che richiama l'iconografia classica della Pietà e che invita lo spettatore a «vedere chiudendo gli occhi», ossia a cercare un'immedesimazione profonda.

Una forma d’amore

È così che, nella visione di Luigi & Iango, l’immagine si fa carne. Recuperando l’intuizione filosofica di Martin Heidegger, per cui la poesia è un «parlare per immagini» capace di far vedere l'invisibile e di far esperire un accadere, le fotografie diventano corpi vivi che risvegliano i cinque sensi. In aperta antitesi con la spettacolarizzazione mediatica — che crea distanza e potere — la loro fotografia lavora sulla prossimità, sulla ferita, sulla singolarità irripetibile. Il corpo non è più rappresentazione, ma materia in costante mutazione: un passaggio dall'ubiquità alla presenza, uno shock di frequenze in cui l'identità cessa di essere una norma immobile per farsi scelta, rigenerazione e pura possibilità. In ultimo, in questo laboratorio di facoltà percettive, arricchito da un catalogo monografico di approfondimento, la luce si fa essa stessa personaggio. Luigi & Iango trasformano la visione in una forma d'amore e di empatia, capace di penetrare oltre la superficie per toccare le corde più profonde dell’animo umano. Le loro immagini restano impresse come una soglia che connette il dentro al fuori: una membrana viva che trattiene la luce del sole anche quando intorno il mondo si copre di buio.

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