E così la storia del televisore diventa la storia del nostro Paese 

Inaugurata venerdì sera l'originale mostra, “Scatole di luce”, intitolata al compianto operatore televisivo e giornalista, Sandro Sechi. Settant’anni di televisione e 100 anni di radio, raccontati attraverso l'esposizione di vecchi apparecchi tv e radiofonici e la loro evoluzione negli anni. Si tratta della prima del genere in Italia, allestita nell'edificio del centro intermodale di Macomer, su iniziativa dell'associazione culturale Maart Cuore della Città, in collaborazione con la cooperativa Esedra, la Pro Loco e col patrocinio del Comune. Un viaggio entusiasmante, lungo 70 anni, frutto di una ricerca certosina, che ha visto impegnato in prima persona il presidente dell'associazione culturale, Marco Benevole, che ha girato per le città italiane, raccogliendo apparecchi e quanto altro, per poter allestire l'originale mostra, dove non mancano i giornali d'epoca, messi a disposizione dal Centro Studi della Sinistra Italiana, con Gianluca Taccori.

All’inaugurazione vi hanno partecipato esponenti di associazioni culturali del territorio, il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, ma anche noti gruppi musicali, con la presenza di Tonietto Salis (già dei Barritas e ancora Salis&Salis), con Antonio Sardu, Dino Madau e tanti altri. È la storia della televisione italiana degli ultimi 70 anni, con l'evoluzione del design e la tecnologia. «Vogliamo raccontare i 70 anni degli apparecchi televisivi, da quando, nel 1954, l'Italia scoprì le estreme potenzialità comunicative dell'apparecchio, dalla prima volta che entro letteralmente dentro la vita degli italiani». Oltre 100 apparecchi televisivi, alcuni rarissimi, recuperati casa per casa, ma anche attraverso una ricerca entusiasmante tra i collezionisti di tutta Italia. Il visitatore si trova subito di fronte ai vecchi apparecchi tv. Tra questi anche il primo che arrivò a Macomer, nel 1956, messo a disposizione dagli eredi della famiglia Albano, i primi industriali del formaggio in Sardegna. «Un’esposizione che racconta l'evoluzione stilistica a partire dai primi anni Cinquanta del secolo scorso, fino ai giorni nostri», spiega Marco Benevole, «si attraversano anni storici, con la tecnologia che si è evoluta, che ha assunto sempre un aspetto sociale importante». In mostra non solo apparecchi televisivi, ma anche quelli radiofonici, registratori con bobine e cassette, videoproiettori e quanto altro. La mostra rimarrà aperta per un anno intero, ma è forte la richiesta, anche quella del sindaco Riccardo Uda, per farla diventare permanente. La mostra ospiterà una serie di eventi culturali collaterali, col rapporto della tv con la stampa, la radio, la musica, la grafica e la comunicazione visiva in genere. In programma diversi eventi culturali, legati alla musica, con la presentazione di nuove incisioni di band sarde, la storia dei Beatles, oltre al festival letterario “Forse alla Luna”. La mostra è aperta alle visite di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna.

