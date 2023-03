«È considerata la classe peggiore della scuola: la 1C è discriminata» 

La Scuola media Costantino Nivola di Capoterra è al centro di un acceso dibattito dopo l'accusa mossa dalla rappresentante dei genitori della classe 1C, Stefania Lecca, 47 anni, che parla di discriminazione di un’intera classe. «La definirei una classe ghetto. Viene tacciata di essere la peggiore dell’istituto, e i ragazzi non vengono coinvolti in tante attività proposte». A scatenare l’ira delle famiglie, però, sarebbe stato un fatto in particolare: «Qualche tempo fa la scuola ha aderito a un progetto sportivo con la società locale di rugby. Fin qui tutto bello, viva lo sport». La situazione è cambiata subito. «Con una circolare emessa il 2 marzo 2023 abbiamo notato che la classe 1C era esclusa dal torneo rugbistico organizzato per venerdì 10 a cui parteciperanno tutte le classi prime».

Non si è fatta attendere la lettera nei confronti del dirigente. «Dopo le nostre lamentele è arrivata una rettifica. La circolare emessa il 7 marzo chiarisce che gli alunni della classe 1C potranno assistere alla manifestazione da spettatori. Noi non ci stiamo. Immaginate quanto possa essere doloroso per dei ragazzini stare seduti a vedere i loro coetanei giocare e divertirsi, in una classe con diversi casi difficili, aggiungerei. La nostra intenzione è quella di lasciare i nostri figli a casa e non portarli a soffrire sulle gradinate».

Non si è fatta attendere la replica del dirigente scolastico Alberto Faret, 62 anni, che non vuole, ovviamente, sentir parlare di discriminazione. «Ho ricevuto le lettere dei genitori in cui si lamenta la situazione; non comprendo perché siano arrivate soltanto ora dato che il progetto è iniziato a novembre scorso. Il mio compito come dirigente scolastico è quello di proporre alle classi le attività, spetta poi al corpo docente di ogni classe decidere. Se la 1C non ha preso parte all’iniziativa, ci saranno stati dei motivi oggettivi analizzati dai docenti. L’obiettivo della nostra scuola è quello di avere un’offerta formativa ampia e inclusiva, ci saranno sicuramente occasioni in cui la 1C parteciperà e altre resteranno fuori».

