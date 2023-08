«E con Mahmood ho scoperto Orosei» 

La Sardegna la conosce bene, comprese le piccole spiagge del Golfo di Orosei. «In una settimana, girando per tutte le calette, con Mahmood abbiamo scritto “Rapide”», racconta Dario Faini, in arte Dardust, artista, producer pioniere della musica classica alternativa e pianista italiano della nuova generazione tra i più influenti al mondo. Ha rivoltato il pop italiano, trasformato brani in canzoni di successo, lavorando insieme al fianco di artisti come Elodie, Noemi, Irama, Tommaso Paradiso. In veste di co-autore di “Soldi”, tornando a Mamhood, nel 2019 vince il Festival di Sanremo: un successo totalmente inaspettato. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’NBA All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022. Il 19 agosto sarà ad Alghero per un doppio concerto. Alle 19.30 al Nuraghe Palmavera (già sold out) il primo magico appuntamento al tramonto: Piano solo-Right Hemisphere. Poi all’anfiteatro intitolato a Ivan Graziani per il Duality tour di Dardust, a partire dalle 22. L'evento è promosso dalla Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production. L'ingresso è gratuito, con necessità di prenotazione. Maggiori dettagli su www.algheroturismo.it.

Che spettacolo sarà quello all'anfiteatro?

«Una esperienza immersiva unica, con effetti visivi spettacolari: un primo atto in piano solo con una costruzione teatrale, tra le pareti di un interno giapponese e l’avvicendarsi delle quattro stagioni. Nel secondo si cambia registro, con l’elettronica e sullo sfondo un samurai intergalattico. Si ballerà. Un cambio drastico sul palco, due spettacoli in uno. Rispetto ai dischi precedenti ho voluto separare il piano dall’elettronica anche per avere l’opportunità di indagare meglio questi due mondi separati».

Quanto è stato emozionante suonare per grandi eventi come il Superbowl e le Olimpiadi?

«Sono state esperienze importanti e hanno permesso alla mia musica di arrivare lontano, oltreoceano. Per me un onore. Certo è stato anche faticoso, perché a livello di costruzione ho eseguito dei brani molto lunghi, anche di quattro o cinque minuti. Però in compenso ho avuto una grande gratificazione».

Qual è la differenza, a livello artistico e personale, tra lo scrivere e produrre per altri artisti e proporre le proprie creazioni al pubblico?

«Da produttore lavoro con una coscienza diversa. Penso ai brani come a una opportunità per far crescere gli artisti, per far alzare loro l’asticella. L’importante è trovarmi di fronte al coraggio di chi vuole mettersi in gioco. Da solo, invece, mi sento libero, posso indagare in zone più oscure e anche pericolose».

La sua “The Blooming Symphony” suona su tracce prodotte da impulsi elettrici emessi da piante e fiori. Oggi si parla di intelligenza artificiale, dispositivi che possono produrre musica. Cosa ne pensa?

«Due estremi, completamente diversi. La natura è ciò che ci governa, mentre l’intelligenza artificiale è opposta al nostro cervello, ma ci può essere di supporto.La tecnologia crea opere d’arte notevoli, ma quello che sempre mi auguro è che possa essere solo ed esclusivamente un ausilio e che la regia emotiva continuiamo a essere noi con la nostra esperienza, il nostro cuore e le nostre emozioni».

E la Sardegna?

«Mahmood mi ha portato in tutte le cale che io non conoscevo: una settimana creativa favolosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA