E con “Evil” l’horror fa meno paura e tracima in commedia  

Nonostante un debutto oramai datato, era il 2019, e mentre negli Stati Uniti attendono la quarta stagione, Paramount + ha recuperato una serie horror che strizza l’occhio a un sottile umorismo (forse troppo sottile da non riuscire, a volte, a scavalcare la voglia di portare le mani sugli occhi). “Evil”, creata e prodotta dai coniugi Robert e Michelle Kang, autori del fenomeno “The Good Wife”, mettono insieme un trio niente male: una psicologa forense atea, un seminarista cattolico e un esperto di tecnologie musulmano.

Di cosa devono occuparsi? Di condurre le indagini per scoprire se alla base di una serie di crimini e delitti sia sensato parlare di elementi soprannaturali. Kristen (Katja Herbers, “Westworld”) vive con la madre e quattro figlie; David (Mike Colter) è un ex giornalista che studia per farsi prete; a Ben (Aasif Mandvi) il compito di trovare una spiegazione razionale alle manifestazioni del soprannaturale. Tra figure demoniache (George compare la notte nei sogni della protagonista ma in maniera decisamente buffa) e malvagità innata, la realtà sembra più terribile del soprannaturale. Sarà complesso per Kristen affrontare ogni singolo caso senza tener conto della sua educazione cristiana.

Tra social, chat, videogiochi e tecnologie sempre più avanzate, vengono prese in giro le nuove manie collettive mentre il conflitto tra fede e scienza alimenta le paure più assurde. Tutti gli episodi, in bilico tra il razionale e la provocazione, sempre ironica, lasciano una porta aperta in una miscela che lascia aperta l’interpretazione. (gr. pi.)