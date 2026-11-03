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Il caso.
04 novembre 2026 alle 00:30

È-Comune, si riaccende la vertenza: In ballo arretrati per ottantamila euro 

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Si riaccende la vertenza di È-comune, la società che gestisce il servizio di igiene urbana a Nuoro e questa volta rischia di infiammarsi. A poche settimane dall’intesa raggiunta in Prefettura, Cgil e Cisl denunciano il mancato rispetto degli impegni da parte della società. I sindacati avevano trasmesso l’accordo il 9 ottobre prima della data concordata del 13 ottobre, mentre È-comune avrebbe dovuto sottoscriverlo entro il 20 ottobre. Ma la firma non è arrivata. Da qui la decisione di tornare alla mobilitazione: il 16 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, i lavoratori daranno vita a un sit-in davanti al Comune.

Al centro della vertenza gli 80 mila euro di arretrati per il lavoro notturno, che la società si era impegnata a corrispondere in quattro tranche, la prima immediata. L’intesa prevedeva anche il potenziamento dello spazzamento, con il passaggio degli operatori da otto a dodici, nella vertenza si era impegnata anche l’assessora al personale, Mariangela Crabolu, mediando tra È-Comune e sindacati.

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